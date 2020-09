Os pilotos Shell Ricardo Zonta e Átila Abreu iniciaram em grande estilo uma sequência de três corridas em três semanas consecutivas e por três categorias diferentes. Eles competiram em Curitiba a segunda etapa do Endurance Brasil, ambos acelerando com Mercedes.

Em dupla com Xandinho Negrão, Zonta venceu na classe GT3: "Foi um prazer muito grande fazer essa parceria com Xandinho. Ele andou muito bem. O carro é fantástico, muito grip, aerodinâmica incrível. Gostei muito desde o primeiro contato nos treinos e terminamos da melhor forma possível. Vou levar o troféu de vencedor para casa agora, para meus filhos. A organização do evento também de parabéns."

Átila competiu em parceria com Leo Sanchez e triunfou na classe GT4. Foi a primeira participação do curitibano no evento e a segunda do piloto sorocabano: "Em São Paulo assumi a liderança e furou o pneu. Em Curitiba conseguimos. Leo fez um trabalho excelente, guiando dois stints seguidos o que não é fácil. A gente vinha para a vitória aí veio o safety-car no final e, quando relargou, tinha óleo na pista na curva zero. Mas felizmente deu tudo certo e fico muito contente com a performance que tivemos aqui hoje."

Na próxima semana, os dois têm compromissos pela Stock Car novamente no Estado do Paraná. Londrina recebe a rodada dupla do dia 13 e é uma pista que recentemente viu vitórias dos dois pilotos Shell: Átila venceu em 2018 e Zonta na temporada anterior.

Vencedor da primeira prova do ano em Goiânia e da Corrida do Milhão, Zonta lidera o campeonato com seu Toyota Corolla. Átila aparece em oitavo na tabela de pontos e é o terceiro entre os representantes da Chevrolet no campeonato -em Londrina, todos os carros da marca terão disponíveis um pacote de updates.

Na semana seguinte à passagem da Stock Car por Londrina, os dois novamente vão acelerar carros de Gran Turismo em prova de longa duração, desta vez pela Porsche Cup no Velo Città.

A pista do interior paulista abre a Porsche Endurance Series no sábado (19). Tanto Zonta quanto Átila já foram campeões em suas categorias no evento. O paranaense venceu o campeonato 2018 da classe 4.0 em dupla com seu conterrâneo Lico Kaesemodel.

No ano passado, dividindo o carro com Werner Neugebauer, foi vice-campeão. Já Átila, que no ano passado fez sua primeira participação no evento, vem de título em dupla com Leo Sanchez na classe 3.8.