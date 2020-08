AO VIVO: Assista à etapa de Silverstone da Porsche Esports Carrera Cup

O traçado dessa semana da Porsche Esports Carrera Cup é um dos mais emblemáticos do esporte a motor mundial. Berço da primeira corrida da história da Fórmula 1, Silverstone é uma das pistas com mais história no cenário esportivo mundial.

Eduardo Borgert e Luis Felipe Tavares venceram as baterias da última etapa em Spa-Francochamps. Borgert, além da vitória na última etapa, assumiu também a liderança do campeonato que até então pertencia a Jeff Giassi.

O representante brasileiro no mundial de automobilismo virtual da Porsche teve uma etapa de altos e baixos em Spa. O piloto catarinense ficou de fora do pódio em ambas baterias do evento.

A Carrera Cup se aproxima de seu desfecho. Após Silverstone teremos apenas mais uma etapa a ser disputada no mítico traçado de Monza, para então conhecermos o mais novo campeão brasileiro de automobilismo virtual em 2020.

