A etapa deste fim de semana do Ultimate Drift Games será disputada na Vila Capanema, na mesma pista que seria palco da abertura do campeonato real se não fosse a pandemia do novo coronavírus.

Diferentemente das duas primeiras jornadas na plataforma Assetto Corsa, em Interlagos e Atlanta, o traçado dentro do estádio paranaense não existia em nenhuma plataforma virtual. Então o time do Ultimate Drift desenvolveu o cenário, tal qual seria montado para prova inaugural. Depois de realizada a terceira etapa do Ultimate Drift Games, a pista continuará à disposição na plataforma, para todos os praticantes do drift virtual.

A pista está montada em torno do campo de jogo do Paraná Clube, em Curitiba, e tem um desafio inédito na temporada: uma curva de 180 graus com um muro no outside zone. Nos treinos realizados durante a semana, o muro já ficou “ralado” pelas manobras dos pilotos.

A programação da etapa da Vila Capanema determina as eliminatórias na sexta-feira e sábado. Os primeiros 30 do ranking avançam diretamente à final. Os pilotos que terminarem do 31º ao 46º lugares participam da repescagem na manhã de domingo. As batalhas finais acontecem a partir das 14h de domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

