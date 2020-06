ByKolles e Porsche garantem pole para 24 Horas no Le Mans virtual

Organizada pelo WEC, Automobile Club de l'Ouest e Motorsport Games, as 24 Horas de Le Mans virtual ocorrerá neste final de semana, na data original da corrida real, antes que fosse adiada para setembro por causa da pandemia do novo coronavírus.

O especialista de simuladores, o esloveno Jernej Simoncic conquistou a pole position para a ByKolles com 3min23s380.

Simoncic está compartilhando a única entrada virtual da ByKolles com o companheiro de simulador Jesper Pedersen, Esteban Guerrieri e Tom Dillmann, ex-piloto de Fórmula E, que pilotou pela ByKolles nas duas edições anteriores de Le Mans.

O melhor brasileiro no grid da LMP foi Rubens Barrichello, em 13º, dividindo carro com Fernando Alonso. Bruno Senna será o 20º, Nelsinho Piquet o 22º e André Negrão o 25º.

Max Verstappen sairá na quinta posição na classe.

A Porsche dominou na classe GTE com três de seus carros nas quatro primeiras posições. O campeão da Porsche Esports Supercup Joshua Rogers liderou a sessão, o que significa que ele começará à frente do outro carro da montadora alemã, com os vencedores de Le Mans, Andre Lotterer e Neel Jani.

Felipe Massa sairá apenas na 19ª. Ele dividirá carro com o também ex-piloto da F1, Giancarlo Fisichella. Charles Leclerc será o nono no início da corrida.

O Motorsport.com transmite as 24 Horas de Le Mans virtual ao vivo, a partir das 9h30 deste sábado.

