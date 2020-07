Com dois Porsches diferentes, Goldner vence duas corridas pela Shell em 48 horas

Erick Goldner levou a Shell a mais duas vitórias nos simuladores nesta semana. Acelerando dois modelos diferentes de Porsche de competição, o representante da maior patrocinadora do Brasil e do mundo em automobilismo virtual prevaleceu em corrida de sprint disputada terça-feira no circuito de Detroit Belle Island e em prova de endurance realizada em Imola na quinta.

O primeiro compromisso do piloto de Brasília foi com o Porsche 911 GT3 Cup. É o mesmo carro da Porsche Cup e o mesmo com o qual Erick venceu a Corrida das Estrelas que valeu como seletiva para ser o primeiro especialista em automobilismo virtual patrocinado pela Shell.

Depois de cravar a pole, Erick liderou todas as voltas com autoridade até a bandeirada.

Na segunda bateria, pela inversão do grid, partiu em décimo. Vinha em oitavo quando se deparou com um carro atravessado no meio da pista depois de uma tentativa mal sucedida de ultrapassagem. O contato em “T” foi inevitável, danificando o carro do piloto Shell que caiu para 17º. Ele então partiu para uma prova de recuperação e conseguiu recuperar nada menos que 13 posições em menos de 30 minutos, para terminar em quarto e como maior pontuador da etapa.

Com o duplo top5 em Detroit, Goldner avançou para terceiro lugar no campeonato Masters of Track.

A quinta-feira foi consagrada ao Porsche RSR, mesmo modelo usado na classe GTE do WEC (Campeonato Mundial de Endurance). Goldner largou em terceiro em Imola e em questão de duas voltas já era vice-líder. Ele teve oportunidade para assumir a dianteira ainda antes do pit na metade da prova, mas optou por salvar combustível para fazer uma parada mais curta que o concorrente direto e virar líder com segurança na saída do box. O plano funcionou à risca e no segundo stint foi só trazer para casa a máquina com as cores da Shell para vencer a terceira corrida em três etapas do B8 Seguros GT Endurance Series. Com metade do campeonato realizada, ele agora tem 152 pontos de vantagem e vê seu perseguidor mais próximo com 93 -restam 162 em jogo nas três próximas provas.

Depois de unificar o patrocínio da Shell com o prêmio da seletiva das equipes Crown e W2 Racing, conquistado correndo de Ferrari 488 GT3 em Interlagos e Daytona, Goldner tem priorizado provas de Porsche, com o 911 GT3 Cup. Atual líder da tabela de pontos da Porsche Esports Carrera Cup, ele retorna ao principal evento de automobilismo virtual do Brasil na próxima quarta-feira na pista de Barcelona.

“Hoje foi complicado. Não consegui encaixar a volta do quali, fiz a primeira tentativa mais conservadora, para arriscar na segunda. Mas acabei errando. Então trabalhei na estratégia largando em terceiro. Consegui a segunda posição, então busquei o líder e naquela hora preferi trabalhar no vácuo para ultrapassar pelos pits. Levei susto com um retardatário na entrada dos pits, mas funcionou e saí na frente.

A semana foi muito positiva, com corridas muito interessantes em Detroit na terça.

Estou muito contente de andar bem com o Porsche RSR, mesmo me dedicando mais com o carro da Porsche Cup. Estou muito feliz por estar com a mão do carro. Trabalhei pouco com ele nesta semana, mas é um carro muito gostoso de pilotar. Fico contente em trazer esses resultados para a Shell, Crown e W2. Tenho recebido muito apoio deles e é incrível poder corresponder nas pistas”

