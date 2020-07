eNASCAR Heat Pro League será transmitido na REV TV no Canadá

A REV TV Canada tem o prazer de anunciar que a eNASCAR Heat Pro League, produzida pela Motorsport Games, líder mundial em desenvolvimento de games - será uma atração na REV TV Canada a partir de segunda-feira, 20 de julho às 19:30, exibindo os melhores momentos e entrevistas das duas primeiras etapas nos palcos virtuais de Homestead-Miami e Watkins Glen.

"Com sucesso, a REV TV Canada transmitiu a Road to Indy, a Mazda MX5 Cup, 24 horas de Le Mans Virtual, a Race of Champions Virtual 2020 e a eNASCAR Heat Pro League são uma adição bem-vinda ao nosso compromisso de trazer novos conteúdos aos nossos fiéis espectadores durante esses momentos únicos", disse Mike Garrow, presidente da REV TV Canada. "Foi uma honra trabalhar mais uma vez com a Motorsport Games, que está na vanguarda da entrega de conteúdo inovador."

Com uma temporada de 12 corridas, juntamente com as finais do wild card e finais do campeonato, e US$ 200.000 em dinheiro em jogo, os fãs verão alguns dos melhores jogadores profissionais representando equipes da NASCAR, incluindo a Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports e Gibbs Gaming, para citar apenas alguns da temporada 2020.

Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games, disse: "A eNASCAR Heat Pro League continua a ganhar impulso e a aumentar sua audiência com um número crescente de fãs que estão assistindo a algumas corridas incríveis. Esse novo acordo com a REV TV permitirá que a liga tenha uma um público ainda mais amplo e fala sobre a qualidade do programa que a Motorsport Games oferece no NASCAR Heat. Estamos ansiosos para um emocionante final de temporada."

Sobre a REV TV Canada: Disponível para 5,2 milhões de lares no Canadá, a REV TV Canada é uma rede de esportes a motor 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais de 40 corridas ao vivo de em todo o mundo e no Canadá. De duas a quatro rodas, a REV TV apresenta corridas em pistas de terra e asfalto, notícias atualizadas, entrevistas com talentos e especialistas do setor e muito mais! A REV TV é propriedade da Motorsport Network.