Com a paralisação da temporada como resultado da crise causada pelo coronavírus, a Fórmula 1 criou um campeonato virtual de automobilismo, com pilotos do grid, pilotos virtuais e convidados correndo nos dias dos GPs afetados.

Neste final de semana será realizada a terceira etapa, o GP Virtual da China, que terá, mais uma vez, a participação de seis pilotos do grid atual. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, está de volta após vencer em sua primeira participação na corrida feita no circuito de Albert Park.

Ele terá a companhia de Lando Norris, da McLaren, Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, Alexander Albon, da Red Bull, e a dupla da Williams, George Russell e Nicholas Latifi.

"Da perspectiva do eSport, o último GP Virtual foi um dos nossos eventos mais bem sucedidos, então é ótimo podermos voltar e continuar construindo algo que se mostrou muito popular", disse o chefe de eSport da F1, Julian Tan.

"É muito importante para nós darmos aos fãs algo que os animem nesse momento de incertezas, então ver uma lista impressionante de pilotos retornando é fantástico. Esperamos que a ação na pista seja tão legal quanto foi na última".

Além dos pilotos, outros nomes de dentro e de fora do mundo do automobilismo confirmaram presença, incluindo o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois. Courtois já participou de diversos eventos de automobilismo virtual durante a paralisação da temporada da La Liga, incluindo eventos realizados pela Veloce Esports e o Motorsport Games.

Courtois correrá ao lado de Albon na Red Bull no GP, ocupando a vaga do jogador de críquete Ben Stokes, que correu com a equipe nas duas primeiras etapas.

"Eu estou muito feliz por correr neste domingo no GP Virtual ao lado de Alex Albon para a Aston Martin Red Bull Racing, e por me tornar parte da família de eSport da Red Bull", disse Courtois.

"Eles me deram algumas dicas e me ajudaram a treinar nas últimas semanas, então estou muito animado para a corrida. Amo o jogo, corri contra Alex algumas vezes na pista, e correr contra outros pilotos da F1 é muito massa".

"Nos treinamentos nas últimas semanas, eu vinha terminando no meio do pelotão, então estou esperando terminar na zona de pontuação".

O GP Virtual da China acontece no domingo (19), a partir das 14h, horário de Brasília.

