No GP Virtual da China, organizado pela Fórmula 1, a McLaren terá seus dois pilotos titulares na pista. Carlos Sainz confirmou sua participação e correrá ao lado de Lando Norris, que já havia anunciado que participaria do evento.

A prova será realizada no Circuito Internacional de Xangai no domingo - no lugar do adiado GP da China - e terá a participação de um terço do grid atual.

A participação de Sainz foi confirmada pela própria F1 em suas redes sociais na sexta-feira, e o espanhol correrá contra Norris, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell e Nicholas Latifi.

Na última edição do GP Virtual, o vencedor foi Leclerc com a Ferrari, na prova realizada no circuito de Albert Park, já que a pista do GP do Vietnã não faz parte do game F1 2019.

Sainz não será o único estreante na pista. Além do espanhol, o piloto da Fórmula 2, Juan Manuel Correa também participará do evento, correndo com a Alfa Romeo ao lado de Antonio Giovinazzi. Correa é parte do programa de jovens pilotos da equipe desde março de 2019.

Em processo de recuperação após o acidente na prova da F2 em Spa em agosto do ano passado, Correa está participando frequentemente de eventos de eSport para se manter em forma e entretido.O ex-companheiro de Correa na F2, Callum Ilott, será o companheiro de Leclerc neste final de semana, enquanto Albon terá ao seu lado o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois.

Outra equipe que confirmou sua dupla para a prova deste domingo é a Haas, que terá seus pilotos reservas na pista: Pietro Fittipaldi e Louis Delétraz. Pietro fará sua segunda participação no GP Virtual, tendo participado na edição passada, na Austrália.

Os outros pilotos do grid ainda serão confirmados, mas a grande maioria deve seguir o padrão das edições passada, com uma mistura de pilotos de categorias de base e ex-pilotos da F1.

Norris, Leclerc, Giovinazzi, Albon, Russell e Latifi ainda terão pelo menos mais um evento neste final de semana, com a última etapa do "Corrida pelo Mundo" na noite desta sexta. Os pilotos já arrecadaram mais de 48 mil dólares que serão destinados ao Fundo de Resposta à Covid-19 da Organização Mundial da Saúde.

Atacante da seleção italiana será piloto da AlphaTauri

Além de Sainz e Correa, outro nome foi confirmado para o evento deste final de semana. A AlphaTauri terá o atacante Ciro Immobile correndo pela equipe.

Immobile está atualmente em sua quarta temporada pela Lazio, time que ocupava o segundo lugar na Série A do campeonato italiano até a paralisação devido à pandemia da Covid-19.

O jogador terá como companheiro na AlphaTauri Liam Lawson, piloto da F3 que disputou com Igor Fraga o título da Toyota Racing Series no início do ano.

Immobile é o segundo nome do mundo do futebol confirmado para o GP Virtual da China. Ontem a F1 divulgou que o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, fará a sua estreia na categoria, após participar de outros eventos de eSport durante a paralisação da La Liga. Courtois correrá pela Red Bull, ao lado de Albon.

O GP Virtual da China começa às 14h, horário de Brasília, no domingo, e você poderá acompanhar pelo canal da F1 no YouTube.

