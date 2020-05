Crown e W2 Racing anunciam os 26 finalistas da seletiva para piloto oficial em automobilismo virtual no Automobilista

Depois do sucesso na prova de Interlagos no iRacing na semana passada, o processo seletivo da Crown e W2 Racing para recrutar os dois primeiros pilotos oficiais de automobilismo virtual de uma organização da Stock Car prossegue nesta terça-feira. A pista novamente será a de Interlagos. Mas a plataforma agora é o Automobilista, simulador que conta com os carros da principal categoria do esporte a motor no Brasil.

O servidor ficou aberto durante uma semana para treinos e novamente a participação foi expressiva. Nada menos que 325 competidores aceleraram pelas 26 vagas na final. O grid foi composto pelos mais rápidos e eles vão disputar duas provas.

Além da corrida de Interlagos, nesta terça, vale pontos para a seletiva a disputa do dia 9 de junho, a ser realizada na pista de Goiânia.

A programação é sempre a mesma: 15 minutos de treino classificatório e uma prova de 50 minutos, com uma parada para pit-stop. Aplica-se a pontuação da Stock Car, e o vencedor é quem acumular mais pontos nas duas etapas.

A tomada de tempo tem início às 20h45, com a largada programada para 21h.

A prova será transmitida pela página do canal History no Facebook, pelo Motorsport.com e pelos canais da Liga Racers AV e EllevenTV no Youtube. A etapa da semana passada, disputada na plataforma iRacing e exibida pelos mesmos canais, registrou mais de 50 mil views.

Galeria Lista Carro para a seletiva Crown e W2 Racing no Automobilista 1 / 4 Foto de: Divulgacao Carro para a seletiva Crown e W2 Racing no Automobilista 2 / 4 Foto de: Divulgacao Carro para a seletiva Crown e W2 Racing no Automobilista 3 / 4 Foto de: Divulgacao Carros para a seletiva Crown e W2 Racing no Automobilista 4 / 4 Foto de: Divulgacao

Os processos seletivos em iRacing e Automobilista correm paralelamente. Os vencedores em cada plataforma serão os dois primeiros representantes oficiais de uma organização da Stock Car em automobilismo virtual. Se o mesmo piloto vencer nos dois simuladores, fica com a vaga o segundo colocado na seletiva em iRacing.

Os especialistas em automobilismo virtual terão as mesmas atribuições e obrigações dos demais pilotos da Crown e W2 Racing. Eles participarão do fim de semana de competição na Stock Car, com acesso exclusivo a reuniões entre pilotos e engenheiros, análise de telemetria, acompanhamento da comunicação entre piloto e engenheiros pelo rádio, atendimento à mídia e interação com o público na visitação de box. Também vão correr com as cores das equipes Crown e W2 nos campeonatos de automobilismo virtual de que participam e receberão patrocínio no valor da assinatura anual do iRacing e inscrições em até cinco campeonatos indicados pelas equipes.

“Superamos 630 inscritos nas duas plataformas, um número que nos deixa muito satisfeitos. Sabíamos do potencial do automobilismo virtual, mas tanto o interesse dos melhores pilotos do Brasil quanto os dados de audiência da primeira corrida nos surpreenderam positivamente. A disputa no iRacing foi fantástica e não espero nada diferente da corrida desta terça. A dinâmica será rigorosamente a mesma. Mas aprimoramos o aspecto visual da corrida com novos layouts, de diferentes cores, a fim de facilitar a identificação dos pilotos pelo público e aproximar ainda mais da realidade do grid da Stock Car”, disse Duda Pamplona, chefe da Crown.

Confira a lista de finalistas na plataforma Automobilista: