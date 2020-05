Em junho será realizada a primeira edição virtual das 24 Horas de Le Mans, nos dias 13 e 14. Entre os competidores, uma lista de pilotos profissionais das pistas reais e de eSport. E pelo menos um brasileiro já está confirmado para a prova, fazendo sua "estreia" em Le Mans: Felipe Massa.

O brasileiro vai competir com a Ferrari #54 na equipe Strong Together (Juntos somos fortes), uma entrada patrocinada pela Fundação da Princesa Charlene de Mônaco e terá como companheiros Giancarlo Fisichella, que foi sua dupla na Sauber em 2004, Francesco Castellacci, piloto do WEC e do piloto virtual Tony Mella.

Em seu perfil no Instagram, Massa comentou sobre sua participação: "Super feliz em participar da corrida virtual das 24 Horas de Le Mans na equipe Strong Together, da fundação da princesa de Mônaco. Vou correr com meu ex-companheiro de equipe na F1 e amigo Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci e Tony Mella".

Massa, que já está participando da onda de corridas virtuais durante a quarentena com o Race at Home Challenge da Fórmula E, vai correr pela primeira vez na pista de Le Mans

No ano passado, a Princesa Charlene foi a responsável pela largada da 87ª edição das 24 Horas de Le Mans, e sua fundação promove programas de educação e esporte para crianças e adolescentes. Já a expressão Strong together é uma mensagem da Princesa Charlene e do Príncipe Albert II para o mundo durante a pandemia.

"Nesse ano, fortalecemos ainda mais as ligações entre Mônaco e Le Mans, ambas muito conhecidas pelo automobilismo, com o carro #54 Strong Together que vai correr com a logo de minha fundação e a bandeira do principado", disse a Princesa Charlene.

Já o presidente do Automóvel Clube do Oeste, Pierre Fillon, destacou a importância da ligação entre Le Mans e Mônaco e as expectativas para a prova virtual.

"Tenho muito orgulho em ter o apoio da Princesa Charlene de Mônaco. É um reconhecimento da importância dessa corrida e dos valores que defendemos. Le Mans e Mônaco têm muito em comum quando falamos de automobilismo".

"Strong Together é uma equipe forte, tendo como pilotos Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella e Tony Mella. A classe GTE é sempre muito disputada e não temos razões para acreditar que isso deve mudar em uma corrida virtual".

A prova terá transmissão do Motorsport.com.

