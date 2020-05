Alonso domina 500 Milhas de lendas; Fittipaldi consegue top-10

Bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso venceu as duas corridas virtuais das 500 Milhas de Indianápolis do Legends Trophy neste sábado. O brasileiro Emerson Fittipaldi, vencedor de duas edições da Indy 500, foi o 10º na segunda prova.

Na primeira disputa, o britânico Jenson Button, campeão da F1 e ex-companheiro de Alonso na McLaren, foi o segundo. Quem completou o pódio foi o dinamarquês Jan Magnussen, pai de Kevin Magnussen. O brasileiro Tony Kanaan fechou o top-5.

Na segunda corrida, outro piloto do Brasil ficou em terceiro: Hélio Castroneves. Button foi o quarto e o português Tiago Monteiro chegou em segundo atrás de Alonso. O colombiano Juan Pablo Montoya, ícone da F1 e da IndyCar, ficou em sétimo.

Classificação da corrida 1 (top-10):

1. Fernando Alonso

2. Jenson Button

3. Jan Magnussen

4. Tiago Monteiro

5. Tony Kanaan

6. Darren Turner

7. David Brabham

8. Petter Solberg

9. Scott Pruett

10. Tom Coronel

Classificação da corrida 2 (top-10):

1. Fernando Alonso

2. Tiago Monteiro

3. Hélio Castroneves

4. Jenson Button

5. David Brabham

6. Mika Salo

7. Emanuele Pirro

8. Juan Pablo Montoya

9. Darren Turner

10. Emerson Fittipaldi

Galeria Lista Emerson nasceu em uma família que respirava velocidade: seu pai, Wilson, e sua mãe, Juzy, correram de moto e carro e foram figuras importantes no início do automobilismo brasileiro. 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ao contrário do que se diz, Emerson não foi o fator decisivo no título póstumo de Rindt em 1970. Seu triunfo nos EUA se deveu a um problema de Jacky Ickx – que devia vencer todos 3 GPs restantes para ser campeão. 2 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Fittipaldi foi o único a terminar uma corrida na F1 com o Lotus 56B, na Itália em 1971. O carro era movido por uma turbina de helicóptero e não tinha nem câmbio e nem freio-motor. Mesmo tendo 150 cv a mais que os outros F1s da época, ele era ruim em curvas 3 / 10 Foto de: LAT Images Campeã oito vezes entre equipes e 12 vezes entre pilotos, a McLaren viu seus dois primeiros mundiais vindos pelas mãos de Emerson Fittipaldi, no ano de 1974. 4 / 10 Foto de: LAT Images O último pódio de Emerson na Fórmula 1 pode ser tido como uma bela passagem de bastão entre dois ídolos do automobilismo brasileiro. Aquela prova em Long Beach no ano de 1980 foi marcou a primeira vitória de Nelson Piquet. 5 / 10 Foto de: LAT Images Para ir ao funeral de Ayrton Senna, Emerson precisou se ausentar dos primeiros treinos livres para a 500 Milhas de Indianápolis de 1994. 6 / 10 Foto de: Altamiro Nunes/AP Photo Em 1995, o piloto acabou não se classificando para a Indy 500 após o carro da Penske não ter se adaptado bem à pista. Ele ainda tentou se garantir na prova com um carro da equipe Rahal, mas perdeu a vaga no grid para Stefan Johansson no Bump Day. 7 / 10 Foto de: IndyCar Series Após seu grave acidente em Michigan em 1996, que o fez encerrar a carreira na Indy, o ex-Beatle George Harrison gravou uma versão de Here Comes The Sun com letra dedicada a Emerson. 8 / 10 Foto de: JEP / Motorsport Images A última corrida disputada por Emerson na carreira foi em 2014. Ele andou na Ferrari #61 da AF Corse com o italiano Alessandro Pier Guidi e o norte-americano Jeff Segal. O time finalizou em sexto e último na LMGTE-Am. 9 / 10 Foto de: Ferrari Media Center O clã Fittipaldi no automobilismo ainda segue. Pietro e Enzo, netos de Emerson, já competem nos carros, enquanto que seu filho mais novo, Emmo, atualmente inicia sua carreira no kart. 10 / 10 Foto de: Dutch Photo Agency

