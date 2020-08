Eduardo Borgert e Luis Felipe Tavares vencem em Spa pela quarta etapa do Porsche Esports Carrera Cup

A noite de quarta reservou altas emoções no território virtual belga. Os 35 melhores pilotos do automobilismo virtual brasileiro aceleraram seus 911 GT3 Cup no lendário circuito de Spa-Francorchamps.

Luis Felipe Tavares mostrou que sua noite seria de destaque após cravar a pole-position para a primeira bateria.

A corrida inaugural da noite reservou fortes emoções na parte de cima do grid. Logo na segunda volta, Jeff Giassi, piloto que representa as cores do Brasil no mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, assumiu a liderança que era de Luis Felipe Tavares. A disputa entre dois dos principais nomes do grid era quente até a metade da prova, quando ambos se tocaram e viram sua disputa pela liderança escapar.

Quem aproveitou o enrosco entre os dois ponteiros foi Eduardo Borgert, que assumiu a liderança da prova e de lá não saiu até receber a bandeira quadriculada. Completaram o pódio com Borgert: Gustavo Ariel e Erick Goldner.

Inversão das 10 primeiras posições para a segunda corrida e, com isso, Tamy Accioly largou da posição de honra na bateria final da noite.

O grande destaque da segunda bateria ficou por conta de Luis Felipe Tavares. O representante virtual do carro LEGO largou da sexta posição e assumiu a liderança na metade de uma prova que se apresentava apertada para todos os pilotos. Tavares parecia correr como se andasse em Spa todos os dias e abriu 6 segundos de vantagem para o segundo colocado, Bruno Risseto. Vantagem que se manteve até receber a bandeirada final da etapa na primeira colocação. Bruno Risseto terminou em segundo e Gustavo Ariel garantiu seu segundo pódio na etapa.

O grande pontuador da noite foi Ariel. O piloto conseguiu um segundo e um terceiro lugares, somando ao todo 65 pontos na etapa. Quem sai de Spa como líder do campeonato é Eduardo Borgert, que venceu a primeira bateria da noite e agora soma 208 pontos no campeonato. Jeff Giassi, após etapa difícil aparece na segunda colocação com 199 pontos. Completam o top5 do campeonato: Gustavo Ariel (197); Erick Goldner (185) e Márcio Campos (176).

O Porsche Esports Carrera Cup silencia os motores pela próxima semana. O motivo é a etapa da Sprint Challenge, no mesmo circuito de Spa-Francorchamps na próxima quarta (12/08).

Toque entre Tavares e Giassi que resultou na liderança de Eduardo Borgert Photo by: Ferrari Promo

Resultados:

Corrida 1:

1 - Eduardo Borgert

2 - Gustavo Ariel

3 - Erick Goldner

4 - Luis Felipe Tavares

5 - Márcio Campos

6 - Bruno Risseto

7 - Victor Veloso

8 - Flávio Xavier

9 - Rodrigo Baronio

10 - Tamy Accioly

Corrida 2:

1 - Luis Felipe Tavares

2 - Bruno Risseto

3 - Gustavo Ariel

4 - Rodrigo Baronio

5 - Tamy Accioly

6 - Jeff Giassi

7 - Márcio Campos

8 - Bruno do Carmo

9 - Bruno Fernandes

10 - Roger Rezende

Campeonato (top10)

1 - Eduardo Borgert – 208 pontos

2 - Jeff Giassi – 199

3 - Gustavo Ariel – 197

4 - Erick Goldner – 185

5 - Márcio Campos – 176

6 - Rodrigo Baronio – 173

7 - Luis Felipe Tavares – 160

8 - Bruno Risseto – 131

9 - Renan Azeredo – 111

10 - Cesar Froener – 100

