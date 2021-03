Em semana de muitas disputas no IRB Esports, Felipe Baptista vence pela primeira vez

A quarta semana de competições do IRB Esports contou com o brilho de pilotos que competem nas pistas reais, Rafa Martins, Felipe Baptista e Kiko Porto foram protagonistas e disputaram vitórias em suas categorias.

Rafa Martins, que compete na Stock Light foi pole no Sportscar Championship e terminou em segundo lugar. No mesmo certame, Felipe Baptista, também da Light, venceu após duelo com Kiko Porto, que compete na USF-2000.

Outro destaque da semana foi Luiz Felipe Tavares, o líder do Masters of Track Road to Pro, competindo com um Porsche, venceu também todas as etapas do campeonato de Fórmula 3 e segue mantendo a boa fase no IRB Esports.

As emoções começaram no domingo, no oval de Charlotte, palco da B8 Seguros IndyCar Series. O líder do campeonato, Adriano Pinheiro largou na pole, seguido por Valmor Arenhart.

A prova tinha disputas em todas as posições, mas na metade das 117 voltas, Beto Sousa e Valmor Arenhart se envolveram em um acidente no momento chave da corrida.

Após 117 voltas percorridas João Ritter cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por Romar Arns e Adriano Pinheiro, que fez uma excelente prova de recuperação.

Segunda-feira foi dia dos carros da B8 Seguros Masters of Track Road to Pro entrarem na pista de Sonoma. A pole ficou com Luiz Felipe Tavares, o piloto da EG Racing teve companhia do seu parceiro de equipe Suellio Almeida, na segunda colocação.

A corrida 1 foi vencida pelo pole Luiz Tavares com Suellio Almeida em segundo e Raphael Silva em terceiro. Silva foi o destaque após grandes disputas com Gabriel Silva e Daniel Machado.

Na sequência, foi disputada a segunda bateria da noite, com grid invertido entre os dez primeiros colocados. Neto Nascimento largou na pole, seguido por Pedro Henrique.

Nascimento manteve a primeira colocação na largada enquanto Caique Oliveira e Pedro Henrique disputavam a segunda colocação. Na sequência os companheiros de equipe Luiz Tavares e Daniel Machado se chocaram na curva quatro.

Após 30 mintuos de prova Caique superou Neto Nascimento e venceu em Sonoma, Luizinho Gonzaga terminou com o terceiro lugar.

A terça-feira foi marcada pela quarta etapa da temporada do P1 Speed GT3 Challenge, no lendário traçado de Spa-Francochamps. E, mais uma vez, Luiz Felipe Tavares foi o pole position para a primeira corrida da categoria PRO. Victor Miranda foi quem dividiu a primeira fila com LTF. Os líderes sobreviveram bem a largada, mantendo suas posições e Tavares completou em primeiro lugar após liderar de ponta a ponta, Victor Miranda foi segundo e quem completou o pódio foi Roger Rezende.

Com o grid invertido, Jair Nogueira alinhou seu carro na posição de honra, junto com Neto Nascimento na primeira fila.

A segunda bateria começou movimentada e Neto Nascimento assumiu a liderança após Jair errar no final da Eau Rouge. Os cinco primeiros pilotos eram separados por menos de 1s no início da prova.

Charleson Santos, Goldner e Nascimento faziam uma intensa disputa pela liderança da bateria. Santos assumiu a dianteira da prova após enrosco com Nascimento. Goldner havia assumido a liderança, mas também rodou após disputa com o mesmo Santos.

Quem aproveitou foi Tavares que já escalava o pelotão para aparecer na quarta posição. O líder da prova era Victor Miranda, o segundo colocado da outra bateria. E ele terminou com a vitória com sobra para o segundo colocado que foi Gustavo Ariel.

Summit Point recebeu a quarta rodada da Cargo Log Global Mazda Cup, na quarta-feira. Enzo Sampaio foi quem saiu da posição de honra. Até o momento na temporada, Enzo é um dos destaques positivos do evento, sempre andando entre os líderes.

Largada limpa para os 43 carros que alinharam na primeira bateria da etapa. Sampaio saltou bem e manteve a posição para o carro do Corinthians.

As rodadas de parada sempre são definitivas nas corridas da Mazda Cup e a estratégia de Enzo Sampaio funcionou para o piloto. Depois de parar e voltar com tráfego na sua frente, ao final das rodadas de paradas ele reassumiu o posto que mantinha desde a largada e venceu a prova, com Juan Fernández em segundo e Helder Vieira em terceiro.

Helder Vieira largou em primeiro na segunda bateria e pular bem para manter a liderança, Jackson Resende, que vinha em segundo levou a pior na largada. Osmar Camargo fez boa manobra e assumiu duas posições, chegando na liderança ainda na segunda volta.

Enzo já aparecia na segunda posição depois de largar da P10. Rodada de paradas começou perto da metade da prova e Osmar Camargo voltou para a liderança depois do pelotão se acomodar após os boxes.

Camargo trouxe o carro até o final para vencer, com Fernández na segunda posição.

Quinta-feira foi o dia das máquinas LMP2, GTE e GT3 rasgarem as retas de Monza, Itália. Rafa Martins fez a pole pela segunda vez consecutiva, seguidor por Erick Goldner. Na GTE a pole ficou com o piloto da Stock Light, Felipe Baptista enquanto Guilherme Meirelles foi o mais rápido da GT3.

A prova que teve uma hora e trinta minutos de duração teve dois líderes diferentes, Rafa Martins, manteve a liderança nas primeiras voltas. Na sequência Erick Goldner e Luizinho Gonzaga assumir os dois primeiros lugares na prova. Rafa Martins se recuperou no final e assumiu o segundo lugar na prova, mas a vitória ficou com Goldner, Gonzaga completou o pódio.

Na GTE Felipe Baptista foi o vencedor após o abando do piloto da USF 2000 Kiko Porto na penúltima volta, na GT3 a vitória foi do pole Guilherme Meirelles.

A quarta etapa do Voando Baixo F3 Championship aconteceu no templo do automobilismo nacional. Em três baterias no autódromo de Interlagos na noite de sexta-feira.

Luiz Felipe Tavares garantiu mais uma pole-position na semana, seguido pelo companheiro de equipe, Suellio Almeida.

Tavares manteve sua posição na largada e logo abriu boa vantagem na ponta do pelotão. Gustavo Ariel assumiu a segunda posição e Kiko Porto era o terceiro depois de quatro voltas.

Com boas disputas no meio do pelotão, Tavares liderava absoluto em Interlagos até receber a quadriculada depois dos 20 primeiros minutos de etapa.

Spencer largou na primeira fila da segunda bateria e manteve sua posição. Suellio Almeida era o segundo colocado no momento. Tavares já figurava no top5 antes da metade da prova.

Luiz Felipe Tavares superou Almeida e venceu novamente após corrida espetacular. O piloto do carro #21 assumiu a liderança na parte final da prova para completar 10 posições conquistadas e vencer a segunda do dia. Gustavo Ariel terminou em segundo e Suellio Almeida em terceiro.

Felipe Pascoal largou da primeira posição na última bateria da etapa e manteve a ponta depois de uma largada muito movimentada em todas as partes do pelotão.

Destaque da primeira volta foi novamente Tavares que conquistou oito posições no primeiro giro e já figurava no top3.

Metade da prova e Tavares abriu caça ao líder que estava com vantagem de 1s para ele. Com menos de cinco minutos para o final, Tavares assumiu a liderança para gabaritar a etapa vencendo as três baterias em Interlagos. Foi o primeiro piloto a gabaritar o evento na temporada. Felipe Pascoal terminou na segunda posição e Kiko Porto terminou em terceiro

As atividades do IRB eSports continuam. Com a disputa de seis campeonatos ao longo desta semana. Todas as provas acontecem às 21h com transmissão ao vivo pelo Youtube (www.youtube.com/irbesports).

