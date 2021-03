Luiz Felipe Tavares volta a dominar e segue sendo o nome a ser batido no IRB esports

A penúltima semana da primeira temporada do IRB Esports esquentou ainda mais a disputa pelo título nas seis categorias.

Tanto os monopostos quanto os carros de turismo apimentaram ainda mais as decisões da sexta semana e o homem a ser batido segue sendo Luiz Felipe Tavares.

O piloto do carro #21 venceu nada menos do que quatro baterias e se consolidou na briga pelos títulos da P1 speed GT3 Sprint Challenge, B8 Segutos Masters of Track Road to PRO e Voando Baixo Formula 3 Championship.

Erick Goldner também venceu no P1 Speed Sportscar Championship e se manteve na liderança do campeonato.

Os pilotos do mundo real trocaram tinta também nos simuladores nessa semana. Felipe Baptista e Rafa Martins da Stock Light, Alberto Canttucci da Copa Shell HB20 apareceram em algumas baterias ao longo da semana.

As emoções da semana começaram ainda no domingo com a quinta rodada do B8 Seguros IndyCar Series em Talladega. Adriano Pinheiro garantiu para si mais uma pole-position no campeonato. Depois de uma corrida movimentada, Romar Arns recebeu a quadriculada na primeira posição, seguido pelo líder da competição, Adriano Pinheiro. Completou o pódio J.C Nobrega.

O primeiro show de Tavares na semana aconteceu ainda na segunda-feira. Em mais uma rodada do B8 Seguros MOT Road to Pro, ele largou da posição de honra com Suellio Almeida dividindo a primeira fila. Porém a fase do piloto do carro #21 da EG Racing é tão iluminada que nem seus companheiros de equipe conseguiram acompanhar o piloto. Vitória para ele na primeira bateria da etapa e Almeida fechou na segunda posição.

A segunda bateria reservou bastante emoção ao longo dos 30 minutos de disputa. Riffel, que largou da oitava posição, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por Neto Nascimento e Daniel Machado. O resultado deixou Tavares isolado na liderança.

O segundo ato do show de Tavares aconteceu ainda na terça-feira. Sebring recebeu a quinta rodada do P1 speed GT3 Sprint Challenge PRO. Tavares sobrou na primeira bateria depois de largar da pole-position. As emoções da etapa ficaram todas para a segunda bateria. Diversas trocas de liderança ao longo dos 30 minutos. Adaildo Vieira era líder até os metros finais da prova, mas Tavares encostou no líder e eles foram lado a lado até a bandeirada final. Depois de consultar o simulador, a vitória ficou com Tavares por cinco centésimos.

O grid cheio do Cargo Log Global Mazda Cup acelerou em Oulton Park Fosters na quarta-feira. Enzo Sampaio, o grande destaque até agora no campeonato cravou mais uma vez a volta mais rápida do classificatório para largar da pole-position. Porém sua liderança durou menos de uma volta, Jackson Resende pulou bem na largada e logo assumiu a dianteira do pelotão.

O sempre movimentado round de paradas nos boxes trouxe emoção para as baterias da Mazda Cup. As duas corridas foram decidas nos boxes. Enzo Sampaio venceu a primeira com Juan Fernández colado na sua traseira. A segunda bateria ficou com Jamison Sampaio. Resende foi o segundo.

O P1 Speed Sportscar Championship trouxe novamente três tipos de carros para o mesmo grid. Com a prova em Road Atlanta, os carros da LMP2, GT3 e GTE aceleraram pela penúltima vez na temporada. Rafa Martins, piloto da Stock Light cravou a pole-position, seguido pelo líder do campeonato, Erick Goldner. Outro piloto da vida real cravou a pole de GTE, Felipe Baptista alinhou seu carro na frente da sua classe.

A prova que previa 70 minutos de duração iria premiar aquele que conseguisse manter um bom ritmo e acertar na estratégia das paradas nos boxes. E Goldner foi quem acertou na estratégia. Vitória para ele e liderança ainda mais consolidada na LMP2. Pedro Oliveira venceu na GTE e José Mauro ganhou na GT3.

Encerrando a semana de atividades, o Voando Baixo Formula 3 Series foi para mais uma etapa em Road Atlanta. Em três baterias de 20 minutos o que vimos foi mais um show de Tavares. Suellio Almeida largou da pole, seguido de perto por Tavares. A liderança de Almeida durou apenas um giro. Tavares resistiu bem aos ataques de seu companheiro de equipe para vencer a primeira bateria da noite.

A segunda bateria foi dominada por Luizinho Gonzaga, que assumiu a liderança ainda nos cinco minutos iniciais. Ele foi o primeiro a receber a quadriculada depois de 20 minutos, seguido por LFT que subiu mais uma vez ao pódio.

Na bateria final da noite Gustavo Ariel foi quem assumiu a liderança antes da metade da prova. E, mais uma vez, o líder precisou resistir aos incessantes ataques de Tavares para garantir a vitória. Destaque da última bateria foi Marcos Riffel, que cruzou em terceiro após largar do fundo do pelotão.

As atividades do IRB eSports continuam. com a disputa de seis campeonatos ao longo desta semana. Todas as provas acontecem às 21h com transmissão ao vivo pelo Youtube.

CALENDÁRIO DE PROVA IRB eSports – Semana 5:

01/03 - B8 SEGUROS MOT ROAD TO PRO 2021

02/03 - P1 SPEED GT3 SPRINT CHALLENGE

03/03 - CARGO LOG GLOBAL MAZDA CUP

04/03 - P1 SPEED SPORTSCAR CHAMPIONSHIP (Multiclasse)

05/03 - VOANDO BAIXO FÓRMULA 3 SERIES

06/03 - B8 SEGUROS PRO INDYCAR SERIES

