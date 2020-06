eNASCAR Heat Pro League: Rothgeb e Brooks vencem em Talladega

PS4

Kyle Arnold foi o pole position e seguiu em frente, quando o pelotão representando o PS4 rapidamente ficou em fila única. Os pilotos estava claramente mais interessados em chegar até o final.

Faltando 27 voltas, Arnold liderou as paradas de bandeira verde, mas encontrou problemas que atrapalharam o resto de sua corrida.

Enquanto as coisas aconteciam, Corey Rothgeb liderou o pelotão de seis carros, com a segunda parada chegando. E isso ocorreu com 14 voltas para o final, e Rothgeb manteve uma diferença de cinco segundos do restante.

Mas na última volta, Mike Braas estava pressionando Rothgeb, enquanto Gritton recuava para correr. Gritton apareceu nas curvas 3 e 4 e foi para alto. Braas tentou bloquear, mas ocasionando um big one em direção à linha de chegada.

Rothgeb venceu para a Penske Esports com apenas 0s056 de Braas. Harbin, apesar de chegar pela grama, terminou em terceiro.

Stone e TJ McGowan completaram os cinco primeiros. Gritton terminou em sexto.

Xbox One

Tyler Dohar foi o pole para a segunda corrida da noite. Daniel Buttafuoco largou ao seu lado, mas a linha externa era um péssimo lugar para começar. Ele rapidamente caiu para a parte de trás do pelotão e Jordan McGraw ficou em segundo.

Faltando 31 voltas, o carro de McGraw parecia perder desempenho, provocando um big one e trazendo a bandeira amarela.

Esse pelotão não estava feliz ficar em fila única como na corrida do PS4 e continuou a correr muito até outra amarela faltando 24 voltas para o fim.

Os líderes ainda precisavam fazer uma parada em bandeira verde parar, apesar das amarelas, com 12 voltas pela frente.

Justin Brooks estava no controle no final e trouxe a vitória para a JTG Daugherty Throttlers.

McGraw ficou em segundo, Luis Zaiter em terceiro, Diego Alvarado em quarto e Riley Ogle em quinto.

