Erick Goldner abre julho com vitórias nas pistas virtuais

O mês de julho começou dourado para Erick Goldner. O piloto que unificou os títulos de piloto virtual da Shell e Crown e W2 Racing vem de resultados fantásticos em uma parte movimentada do ano.

Correndo pela Porsche Esports Carrera Cup, Erick conseguiu uma vitória importante na segunda etapa do campeonato, vencendo a primeira bateria disputada em Le Mans e fechando a segunda corrida da noite dentro da zona de pontuação, sendo o principal pontuador da etapa. Os resultados em Le Mans colocaram Erick na liderança da classificação geral de um dos principais campeonatos de automobilismo virtual do país. Na frente, por exemplo, de Jeff Giassi, piloto que corre o mundial de automobilismo virtual da Porsche (Porsche TAG Heuer Esports Supercup).

Também correndo de Porsche, o piloto representante da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil conseguiu mais resultados expressivos. Correndo pelo B8 seguros GT Endurance Series, Erick continua imbatível. Após vencer a primeira etapa em Interlagos, venceu também na última quinta-feira (02/07) a segunda etapa em Watkins Glen e reina absoluto na classificação geral do campeonato.

As vitórias também aconteceram nas provas curtas. Erick Goldner, no mês de junho, venceu a abertura do Masters Of Track Pro Series em Interlagos e se mantem no top5 da classificação geral depois de duas etapas.

Erick volta às pistas representando as cores da Shell já na próxima semana, para as etapas de Detroit do Masters Of Track Pro Series na terça-feira (14) e na quinta-feira (16) pela B8 Seguros GT Endurance Series correndo em Imola.

Pela Porsche Esports Carrera Cup, Goldner volta ao cockpit da Shell apenas no dia 22 de julho, quando a terceira etapa do campeonato desembarca em Barcelona.

“Começando com a Porsche Esports Carrera Cup, foi uma corrida incrível”, disse Goldner. “Não imaginava disputar a vitória. Mas Le Mans é uma pista muito difícil de abrir, era importante estar sempre nas disputas e ter a chance de vencer. Foi sensacional essa corrida. A segunda bateria foi realmente com a lógica de me manter na zona de pontuação para somar pontos importantes para o campeonato. Esses pontos me deixaram na liderança do campeonato.”

“Já no B8 Seguros GT Endurance Series, é um carro que eu estou mais acostumado a guiar. Venci a primeira bateria em Interlagos e venci bem na segunda prova também. Fiz pole e liderei na maioria das voltas. Muito feliz com o desempenho nesses campeonatos que tenho participado e trabalhando para chegar bem nas fases finais podendo disputar os títulos.”

Porsche Esports Carrera Cup - Etapa #2 Le Mans

