Depois de conquistar um top-5 na semana passada em seu primeiro contato com o F3, Erick Goldner, piloto Shell em automobilismo virtual, foi além na última quarta-feira. Em seu segundo treino classificatório com um carro de fórmula, colocou a Shell na posição de honra de um seleto grid de 33 competidores, muitos deles pilotos regulares de categorias como F2, IMSA, F4, Stock Car, Copa Truck, Porsche Cup, F-Renault etc. Foi sua primeira pole pela Shell.

Goldner liderou a primeira volta em Suzuka, quando acabou ultrapassado por Dudu Barrichello. Na tentativa de buscar o concorrente, deu uma escapada de pista ainda com os pneus frios e caiu para sexto.

Após a terceira volta no seletivo circuito japonês, Goldner foi recuperando terreno. Mais adaptado ao carro, conquistou outras duas posições antes da bandeirada. O quarto lugar foi seu melhor resultado como piloto Shell e valeu a sétima posição no grid da corrida longa.

Na largada da segunda bateria, ele sustentou a posição administrando bem o espaço e evitando contatos. Mas antes mesmo do fim da primeira volta acabou tocado por trás pelo carro de outro competidor e foi forçado a abandonar.

“A corrida foi bem movimentada e o início excelente. Com certeza eu não esperava fazer a pole pois achava que não tinha ritmo para isso. Foi uma ótima surpresa. Fiquei contente com meu desempenho, mas percebi que tenho ainda muito a evoluir na administração do carro nas duas primeiras voltas da corrida, pois tem um comportamento bem diferente dos GTs. Fica muito instável, com a traseira muito solta. Sai de frente, sai de traseira, não aceita muito a zebra...".

"Então no início estava muito preocupado em conseguir passar limpo e sobreviver porque sabia que seria difícil sustentar contra caras mais experientes nesse carro. A primeira corrida poderia inclusive ter sido um pouquinho melhor se eu não tivesse errado depois que o Dudu Barrichello me passou. Daí caí para sexto e levou um tempo para recuperar a confiança e ir esquentando de novo."

"A pista de Suzuka é bem difícil e as freadas do hairpin e da última chicane estavam me tirando um pouco da confiança no carro pois muitas vezes bloqueou rodas. Só mais para o finalzinho fui pegar o jeito."

"Já na segunda corrida não tive muito o que fazer. Acho que o carro que me acertou nem conseguiria fazer a curva se não tivesse o meu na frente dele. E naquele lance acabou a corrida. Mas no geral foi uma corrida boa. Não esperava mesmo a pole e mostra que temos potencial. Com um pouco mais de dedicação ao F3 acho que vamos conseguir corridas melhores ainda."