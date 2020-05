Neste domingo, a Fórmula 1 vai realizar a quinta edição de seu torneio de GPs Virtuais, com a etapa da Espanha, no circuito de Barcelona. Entre os participantes, além dos pilotos do grid atual, o destaque fica para o aumento no número de jogadores de futebol presentes, incluindo o brasileiro Arthur Melo, do Barcelona.

Essa será a primeira participação do meio campista do Barcelona nos eventos oficiais de eSport da F1. Arthur, que no Brasil foi campeão da Libertadores com o Grêmio, vai correr pela Haas, em uma dupla brasileira, tendo ao seu lado Pietro Fittipaldi, piloto reserva e de testes da equipe.

No Twitter, a Haas deu as boas vindas ao seu novo piloto:

"Ele sabe muito bem como é competir em grandes eventos esportivos em Barcelona. Estamos muito felizes em ter Arthur Melo, do Barcelona, correndo conosco no GP Virtual da Espanha deste domingo! Bem vindo à equipe", disse a Haas.

O outro estreante do mundo do futebol é Sergio Agüero. O atacante do Manchester City vai correr pela Red Bull, ao lado de Alexander Albon, vencedor da última edição do GP Virtual, feita no circuito de Interlagos.

Agüero é um grande fã de F1, e já esteve presente em diversos GPs do mundial, incluindo o último GP da Itália, em Monza. "O automobilismo é uma paixão minha, então ter a oportunidade de correr no GP Virtual da Espanha é algo muito emocionante para mim. Mal posso esperar!", disse.

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, fará sua terceira participação no evento, criando uma nova versão do grande clássico do futebol mundial, dessa vez dentro de um grid. Courtois vai correr pela Alfa Romeo, tendo como companheiro de equipe Antonio Giovinazzi.

Além de Albon e Giovinazzi, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell e Nicholas Latifi são os outros pilotos do grid atual confirmados para o evento.

"Para essa semana, temos a lista de participantes mais emocionante que já tivemos em um GP Virtual, e estamos muito felizes em contar com a presença de alguns dos maiores nomes do futebol mundial correndo contra pilotos da F1 e do mundo do automobilismo", disse Julian Tan, diretor de negócios digitais e eSport da F1.

"Essa vontade de participar é a prova do sucesso e popularidade dos GPs Virtuais da F1 e estamos orgulhosos por conseguirmos fazer esses espetáculos ao vivo para que os fãs possam curtir durante esse momento desafiador".

O GP Virtual da Espanha acontece no próximo domingo (10), a partir das 14h, horário de Brasília, e você pode acompanhar através do canal oficial da F1 no YouTube.

GALERIA: F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de eventos virtuais durante a pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

