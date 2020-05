A Academia Shell teve uma bela participação na Race for Health. A dupla Erick Goldner e Gaetano di Mauro vinha firme para terminar a corrida no top-5 quando uma pane na plataforma virtual de di Mauro parou o carro a duas voltas do fim.

Assim, os dois não terminaram a prova em função de problemas técnicos no simulador, de modo que o carro parou na pista no Circuit de La Sarthe, onde é disputada a tradicional corrida das 24 Horas de Le Mans.

Apesar da 'pane', a dupla mostrou bom rendimento já na classificação, quando puseram o carro da Shell no sexto posto do grid de largada. Goldner largou e subiu para quarto na primeira volta, mas foi tocado por Kelvin van der Linde, que fez dupla com Felipe Fraga.

Após o toque, Goldner foi para 27º, após ter que fazer o quick repair (reparação rápida, em tradução livre), ficando 25s atrás do líder. Daí em diante, a dupla da Shell foi para uma corrida de recuperação.

Na sexta volta, Goldner já aparecia no 11º lugar, a 20s do líder. Dois giros depois, o piloto conseguiu ascender ao top-10, mantendo distância de aproximadamente 20s para o ponteiro da prova.

Com 30min das 1h30 de corrida, Goldner oscilava entre 10º e 11º, solidificando a boa recuperação após os problemas do início da corrida. Na volta 12, Dudu Barrichello acabou escapando e Goldner aparecia no 12º posto.

Foi neste momento que o piloto começou a deliberar com o parceiro di Mauro se a dupla deveria trocar o pneu do carro da Shell durante o pit stop. A decisão foi por manter os compostos e abreviar a parada, de maneira que o tal que a dupla subiu para o sétimo lugar.

Di Mauro assumiu o carro duas posições à frente em relação ao momento em que Goldner foi para os boxes entre as voltas 13 e 14. Na sequência, Gaetano subiu para sexto e começou a disputar a posição com outro piloto.

Na volta 19, o carro de Fraga, que estava à frente, começou a apresentar queda de rendimento e di Mauro fez a ultrapassagem, seguindo na briga pelo top-5. O carro da Shell seguiu na busca pelo topo, mas o problema técnico surgiu quando di Mauro estava em quinto.

No fim das contas, a dupla teve que abandonar a prova, mas as chances de um pódio eram reais, não fosse o travamento do volante de di Mauro, cujo simulador teve a pane a duas voltas do encerramento.

De todo modo, apesar do abandono, o rendimento dos pilotos da Shell foi bastante satisfatório. Goldner destacou "a experiência de disputar e de fato dividir o carro com um piloto de anos de Academia Shell como o di Mauro".

"A dupla se entendeu muito bem desde os treinos, definindo set-ups e estratégia, foi muito legal a experiência. Gostaria de fazer outra corrida em dupla com ele [di Mauro] assim que possível", elogiou Goldner.

Já Gaetano, que também é competidor da Stock Car Brasil, lamentou o problema no simulador, dizendo que foi algo que ele nunca viu e nunca tinha acontecido com ele desde que o piloto corre virtualmente.

"Foi uma pane inédita que nunca tinha acontecido no meu equipamento. Foi uma pena, porque depois de sermos tocados na largada, conseguimos recuperar bem as posições e talvez pudéssemos até sonhar com o pódio.

"O Erick está de parabéns pelo desempenho que teve durante a corrida. Eu também gostaria de em breve poder volta a correr junto com ele", completou o jovem piloto pertencente à Academia Shell Racing.