Único brasileiro no seleto grid de 40 competidores da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Jeff Giassi iniciou neste sábado sua trajetória no mais forte campeonato de automobilismo virtual do planeta. E superou as expectativas.

Campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2019, o catarinense de 22 anos de idade conquistou sua vaga na Supercup ao terminar em segundo lugar no processo seletivo que envolveu mais de 4.900 competidores de todo o mundo.

Na estreia, Giassi esperava dificuldades em Zandvoort, mas foi o segundo na classificação, largou em sétimo na primeira corrida em função da regra de grid invertido e terminou a prova em sexto na pista holandesa.

Na segunda disputa, o piloto patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup melhorou sua posição de largada, saindo do sexto posto, mas foi tocado por um adversário e acabou capotando. Entretanto, a estreia alegrou Giassi.

"Zandvoort é uma pista em que eu sempre tive muita dificuldade, por isso eu não esperava o resultado que a gente conseguiu. Eu imaginava que talvez teríamos chances de ficar entre os 20 primeiros", explicou o piloto.

"Mas eu sabia que se a gente quisesse ficar entre os 20 primeiros e não entre os 30, eu teria que treinar muito. E foi isso que eu fiz, sem medir esforço nenhum. Dei mais de mil voltas de treino, com mais de 50 horas de telemetria".

"E, no final das contas, isso nos trouxe um segundo lugar na classificação, algo que, para mim, era completamente inesperado, porque era uma pista que eu tinha muito dificuldade no passado para aprender a pilotar".

"O bom é que essas 50 horas foram mais do que suficientes para colocar a gente dentro da expectativa que eu tinha, que era ficar entre os 20 primeiros. Então conseguimos a segunda posição e marcamos pontos já na classificação".

De acordo com as regras da Porsche Supercup, que pressupõem um treino livre, uma classificação em corrida de 15 minutos e outra de meia hora, a corrida nº 1 tem largada com o grid invertido nas oito primeiras posições. Assim, Giassi largou em sétimo.

"A corrida não tinha nem começado e a gente já era o segundo no campeonato, então foram pontos importantíssimos. Depois, na primeira corrida, houve uma largada um pouco conturbada, com muita gente ficando para trás, então ganhei algumas posições".

Jeff Giassi Photo by: Divulgacao

"No final das contas, acabei ficando em sexto após a largada. Em função da briga dos dois carros da frente, a corrida ficou um pouco mais difícil, porque a disputa era logo na minha frente e eu estava tentando ser constante e não assumir riscos, pensando no campeonato. Caí para sétimo, mas eu sabia que aquela posição era ótima para o meu campeonato, então consegui mantê-la, apesar da forte pressão do carro de trás".

"A largada da segunda bateria foi bem mais tranquila, todos largaram bem e não houve nenhum toque, pelo menos onde eu estava. Pessoal lá na frente estava disputando forte e de repente o pelotão começou a embolar cada vez mais".

"O líder acabou tendo um toque com o segundo colocado e acabou perdendo algumas posições e eu quase tive a chance de atacar. Na sequência, continuei em sexto. Infelizmente, o carro da frente errou o ponto de freada e acabou acertando meu carro".

"Infelizmente eu terminei a corrida depois de uma capotagem, o que não era o que eu esperava. Porém, mesmo com o acidente e mesmo tendo ficado de fora da feature race, que foi a prova principal, não fiquei abaixo das expectativas".

"Eu tinha a expectativa de ficar entre os 20 primeiros, o que era importantíssimo para o começo do campeonato. E mesmo sem pontuar na outra corrida, com o desempenho da classificação, conseguimos ficar empatados pelo 11º lugar da tabela".

"O campeonato tem mais nove etapas pela frente, sendo a próxima no sábado, 9, em Barcelona. É uma pista que eu gosto bastante e onde tive excelentes resultados na pré-temporada. Então vamos treinar bastante com um número bem alto de horas de dedicação para a corrida".

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão) em prêmios aos pilotos. Além de Zandvoort, o certame passa por pistas icônicas como Spa, Monza, La Sarthe e a mítica Nurburgring Nordschleife. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra o calendário completo da competição:

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário

Zandvoort – 2.mai

Barcelona – 9.mai

Donington Park – 23.mai

Circuit de la Sarthe – 13.jun

Nurburgring Nordschleife – 4.jul

Silverstone – 18.jul

Road Atlanta – 1.ago

Brands Hatch – 15.ago

Spa-Francorchamps – 29.ago

Monza – 19.set