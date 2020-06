AO VIVO: Assista à decisão do título do Race at Home Challenge da F-E

O ex-piloto da F1 Pascal Wehrlein é o favorito para conquistar o título do Race at Home Challenge, campeonato virtual da Fórmula E que evolve os pilotos reais do grid da categoria de carros totalmente elétricos.

O alemão tem 130 pontos na classificação geral, contra os 118 de Stoffel Vandoorne. Tal vantagem foi adquirida neste sábado, após o triunfo de Wehrlein em Nova York.

O Race at Home Challenge é uma competição criada por meio de uma parceria da Motorsport Games e da Fórmula E, para preencher o vazio do automobilismo causado pela crise global do novo coronavírus, além de arrecadar verbas para o fundo de ajuda da UNICEF.

A corrida final será realizada no traçado de Berlim e terá pontuação dobrada e promete ser emocionante.

