Tony Parker dará comando de ligar motores das 24 Horas de Le Mans virtual

As 24 Horas de Le Mans virtual será um evento que reunirá os melhores pilotos profissionais 'reais' e de simuladores do mundo, na lendária pista francesa.

Selecionado seis vezes para o All-Star Game da NBA, quatro vezes campeão e capitão da seleção francesa, Tony Parker mostrou sua paixão pelas 24 horas de Le Mans enquanto visitou o evento em 2019 e, tanto durante sua carreira, como hoje, personifica o verdadeiro significado de 'campeão'.

Parker fará o mundialmente famoso comando de ligar os motores e, em seguida, acenará com a bandeira nacional francesa para sinalizar o início das 24 Horas.

O Motorsport.tv e o Motorsport.com transmitirão todo o evento, além de fornecer cobertura completa de todas as ações e atualizações nos sites e nas mídias sociais da Motorsport Network.

