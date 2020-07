AO VIVO: Assista à primeira etapa da Porsche Esports Sprint Challenge em Interlagos

A Porsche Esports Sprint Challenge dá largada para seu primeiro campeonato nesta quarta-feira, às 21h, no traçado de Interlagos, com a promessa de replicar nas pistas virtuais a altíssima competitividade característica da Porsche Esports. A seletiva para o campeonato registrou mais de 70 pilotos no mesmo segundo, com diferença de meros 0s425 entre o líder e o 40º classificado.

É uma consequência direta do setup fixo dos Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Na classe para pilotos com pontuação no iRating inferior a 3.000 pontos, o espírito do regulamento é justamente mandar para pista os competidores em igualdade de condições, ou seja, uma competição de pilotos e não de carros.

As corridas desta quarta-feira serão as primeiras com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport dentro dos eventos oficiais do Programa Porsche Esports Brasil.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

