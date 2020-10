O brasileiro Jeff Giassi garantiu a 10ª posição no campeonato mundial Porsche TAG Heuer Esports Supercup, tornando-se apenas o terceiro brasileiro na história a conseguir uma posição dentro do top10 em um evento global do iRacing.

Com isso, o bicampeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil garantiu também uma vaga para a temporada 2021 da Supercup.

O catarinense apresentou bom ritmo durante todo o final de semana e por pouco mais de 0s01 não largou da pole-position na corrida curta da etapa. O regulamento do campeonato prevê inversão das oito primeiras posições depois do quali. Giassi largou da nona posição e conseguiu duas ultrapassagens ao longo dos 15 minutos da bateria, fechando a corrida na sétima colocação.

Já na segunda bateria, Giassi vinha brigando no pelotão dos 10 primeiros, o brasileiro ocupava a mesma sétima posição que havia largado, até uma disputa porta com porta que acabou danificando seu desempenho em velocidade de reta.

Com menos de 10 minutos para o final da prova, quando vinha em nono, Giassi foi tocado na segunda perna da primeira chicane e rodou. Já com o carro muito danificado e sem velocidade de reta, ele não conseguiu manter as posições e caiu para o fundo do pelotão, terminando a última bateria da temporada na 23ª posição.

Mesmo com o resultado, o brasileiro se garantiu entre os 10 melhores pilotos de automobilismo virtual do mundial ao final da temporada de 2020.

“Eu não estou nem acreditando nesse resultado", afirmou Giasse. "No começo do ano meu objetivo realista era o top20 e a Porsche Esports Brasil insistiu que eu tinha potencial para o top10. Extremamente feliz com essa temporada de estreia no mundial. A sensação de estar entre os 10 melhores do mundo é indescritível. Só tenho a agradecer a todos que trabalharam para fazer esse sonho se tornar possível.”

A próxima temporada se inicia já no dia 19 de outubro, com as classificatórias oficiais para a Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021. Além de Jeff Giassi, já garantido, a Porsche Esports Carrera Cup Brasil apoiará oficialmente as classificatórias do piloto Eduardo Borgert. A disputa pode contar também com a companhia de outros participantes do campeonato brasileiro 2020, que irão brigar por uma vaga no seleto grid dos 40 melhores pilotos de automobilismo virtual do planeta.

Giassi agora volta suas atenções para a preparação que vem fazendo visando acelerar o Porsche 911 GT3 Cup real, no encerramento da temporada das corridas longas da Porsche Cup, dia 06 de dezembro em Interlagos.

