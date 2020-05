Jeff Giassi trabalha para novo desafio contra Verstappen pela Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Único brasileiro no grid da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o catarinense Jeff Giassi tem seu próximo desafio neste sábado em Donington Park. Ele é 12º no campeonato após duas etapas, nas quais disputou quatro provas e conquistou dois top-10.

Campeão brasileiro da Porsche Esports Carrera Cup em 2019, Giassi disputa neste ano o Mundial da categoria com patrocínio da Porsche Cup e Porsche Brasil. Em paralelo a seus esforços nos simuladores, o competidor está sendo preparado para a corrida de 500 km que encerra a temporada da Porsche Cup neste ano, promovendo assim a completa integração entre os universos dos simuladores e dos autódromos.

Depois de surpreender na estreia em Zandvoort com o segundo tempo no quali e sexto na primeira corrida, Giassi lutou contra o tempo para preparar o setup do carro #7 para a segunda etapa, em Barcelona na semana seguinte. O ajuste para competir na pista catalã foi definido apenas na madrugada anterior à etapa e assim mesmo ele conquistou um nono lugar na corrida longa, depois de protagonizar um dos pegas da corrida.

Agora foram duas semanas de intervalo para a prova de Donington, o que deu ao brasileiro mais tempo para encontrar a configuração ideal para desafiar Max Verstappen e os outros 38 competidores do campeonato de automobilismo virtual mais disputado do planeta.

O circuito britânico foi palco da memorável primeira volta de Ayrton Senna na disputa do GP da Europa de F1 em 1993, performance apontada por muitos como a melhor volta da história do automobilismo mundial. Isso sem dúvida é uma motivação adicional para Giassi neste sábado.

As corridas são exibidas no canal da Porsche no Youtube neste sábado, a partir das 11h de Brasília: https://www.youtube.com/channel/UC_BaxRhNREI_V0DVXjXDALA .

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup promove dez etapas ao longo do ano, sempre com rodadas duplas. O quali premia os oito primeiros com pontos bônus. A primeira corrida, com 15 minutos de duração, larga com inversão das oito primeiras posições em relação à tomada de tempo. O grid da segunda corrida, de 30 minutos, é determinado pela ordem de chegada da primeira. O campeonato distribui US$ 200 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) em premiação para os competidores.

“Expectativa é boa”, disse Giassi. “Donington é uma pista em que o Brasil tem história e isso sem dúvida é mais uma motivação. A pré-temporada e as duas primeiras etapas trouxeram um grande aprendizado e ainda tenho muito a evoluir.”

“Já tiramos proveito de informações valiosíssimas nas corridas de 2020, o que deixa bem otimista. Agora é tentar fazer uma boa volta de quali. Temos mais dois dias para fazer os ajustes finos para a competição. O setup está praticamente pronto, o ritmo de corrida praticamente acertado. Agora é trabalhar nos últimos detalhes.”

Cronograma do evento (horários de Brasília):

10h45 - Treino livre

11h03 - Classificação

11h15 - Primeira bateria

11h30 - Warmup

11h40 - Segunda bateria

