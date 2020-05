Na manhã deste sábado 23 de maio, o tradicional circuito de Donington Park recebeu a terceira etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Jeff Giassi, único brasileiro no grid do campeonato de automobilismo virtual mais disputado do mundo, completou as duas corridas entre os 10, somou 35 pontos e avançou para nono lugar na tabela de pontuação. Ele fez ao menos um top10 em cada uma das três etapas realizadas em 2020, sua temporada de estreia no concorrido evento.

Na jornada de hoje, o catarinense classificou o carro #7 na 14ª posição no quali.

Largando na sétima fila, Jeff soube se posicionar de maneira precisa para evitar enroscos na primeira volta. No primeiro giro da corrida, Giassi conseguiu ganhar três posições, subindo assim para a 11ª posição. O piloto da Porsche Brasil e da Porsche Cup Brasil conquistou mais uma posição durante a segunda volta da primeira bateria, consolidando sua posição no top10.

Com o resultado obtido na prova de sprint, Jeff largou na 10ª posição no grid da largada principal do dia. O campeão brasileiro da Porsche Esports Carrera Cup em 2019, após outra largada limpa, conquistou duas posições na volta inicial da corrida longa, chegando na oitava posição. No giro seguinte, caiu para nono lugar, em disputa que ele sentiu que poderia prejudicar a continuidade da sua prova. Giassi então, sustentou a posição até a bandeirada. Ele realizou duas corridas limpas e seguras, sem nenhum momento ter ameaçadas suas posições no top10.

Com os resultados conquistados nas duas corridas em Donington Park, Jeff Giassi somou sua melhor pontuação do ano até o momento: 35 pontos na etapa. Assim ele subiu de 12º para nono lugar no campeonato, ultrapassando inclusive o astro da equipe Red Bull na F1, Max Verstappen.

“Corrida foi boa. Saímos de 14º e subimos algumas posições. Deu para melhorar ao longo da corrida e isso me deixou satisfeito. A largada é um momento crítico já que não tem muito como passar nessa pista -e tivemos sucesso nas duas.

"Na corrida 2 foi igual, ganhamos duas posições na largada e estava em oitavo quando o competidor logo atrás começou a me dar totó. Foram dois, e esse carro não aceita isso. Então, para não arriscar, cedi a posição e garanti o nono lugar. Estou pensando no campeonato e tem que ser sensato".

"Não foi nosso melhor quali, não foi a etapa que mais ultrapassamos. Mas, na base da consistência, foi nossa melhor pontuação. Agora temos um mês até a próxima etapa em Le Mans. Para alguns, serão duas semanas de descanso e duas de trabalho; para mim, é um mês inteiro de preparação para buscar sempre evoluir no campeonato.”

A próxima etapa do Porsche TAG Heuer Esports Supercup acontece no dia 20 de junho, no lendário traçado das 24 Horas de Le Mans, na França.