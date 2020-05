Erick Goldner disputou na noite da última terça-feira (19) mais uma corrida de automobilismo virtual com carros de GT, sua especialidade. Desta vez a prova foi a primeira das duas etapas da seletiva da Crown Racing para seu primeiro representante oficial em automobilismo virtual. E o piloto Shell mostrou grande desempenho: depois de um quali complicado, escalou o pelotão com segurança, para terminar em quarto lugar.

Quinto colocado nos treinos livres, Erick não teve a classificação que esperava e colocou o carro #14 apenas em 11º para o grid de largada.

Leia também: Luiz Felipe Tavares vence a primeira corrida da seletiva Crown Racing em automobilismo virtual

Depois das duas primeiras voltas com o pelotão se acomodando, o piloto Shell soube tirar proveito de toques entre os oponentes e foi ganhando terreno.

Antes da rodada de pits, ele já era o sexto colocado.

Após a parada, herdou uma posição em razão de stop em go aplicado a outro competidor e fez uma das mais belas ultrapassagens da prova. A manobra sobre Suellio Almeida pela quarta posição começou na freada do S do Senna e foi concretizada apenas na freada no fim da reta Oposta, com direito a uma escapada de pista do concorrente.

"Foi uma corrida muito legal e conseguimos evoluir durante a prova. O que me atrapalhou um pouco foi o quali. Largando fora do top5, sabia que seria muito difícil buscar o Tavares pois ele tinha um ritmo forte desde os treinos. Mas felizmente fizemos uma corrida limpa e fui ganhando as posições. Meu ritmo de prova era similar ao do líder, então sei que estou muito vivo para buscar a vaga da Crown Racing. Pretendo treinar muito em Daytona e levar a Shell ao pódio mais uma vez na próxima etapa”, disse Goldner.

A prova foi vencida por Luiz Felipe Tavares, com Luizinho Gonzaga em segundo e Marcos Furriel em terceiro.

A seletiva das equipes Crown e W2 Racing para seus dois pilotos de automobilismo virtual acontece em quatro corridas, duas na plataforma iRacing e duas no Automobilista. Cada prova tem aplicada a pontuação da Stock Car e ficam com as vagas os dois competidores que somarem mais pontos depois das duas provas. A segunda e última corrida no iRacing acontece no dia 2 de junho, em Daytona.

Goldner já é o primeiro piloto da Shell em automobilismo virtual e corre para ser também o primeiro piloto oficial de uma organização da Stock Car nos simuladores.