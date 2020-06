Krieser vence etapa de Long Beach e Victor Alves garante título do Ultimate Drift Games

Caiu a invencibilidade de Victor Alves no Ultimate Drift Games. O piloto de Brasília foi eliminado nas quarta-de-final. Mas as três vitórias nas três etapas anteriores garantiram o título do campeonato com uma etapa de antecipação. A vitória em Long Beach ficou com André Krieser, autor da melhor pontuação na fase classificatória.

O grande campeão da primeira versão virtual do novo Campeonato Brasileiro de Drift acabou traído pelos muros de Long Beach. A pista californiana usa trechos do tradicional circuito de rua, palco inclusive de vitórias brasileiras na F1, Indycar e Fórmula E. Como todo bom circuito de rua, a pista de Long Beach é praticamente toda cercada de muros.

Na disputa com Faoro nas quartas-de-final, Victor Alves fez uma volta perfeita como perseguidor. Mas na hora de liderar, ele acabou fazendo contato com um dos muros e perdeu a linha.

Já André Krieser foi impecável desde a eliminatória. Cabeça de chave número 1, avançando com 97 pontos em cem possíveis, ele foi preciso em todas as batalhas e terminou com o merecido título.

Outros destaques da etapa foram o vice-campeão Rodrigo Tavares, e os semifinalistas Eduardo Faoro e Diego Coelho. Faoro foi o algoz do Victor Alves e quem mais pressão colocou sobre o Krieser na etapa. Já Diego Coelho eliminou o até então segundo colocado nos pontos, João Rohde depois de empatarem em três batalhas consecutivas.

Como prêmio pelo título, Victor Alves ganhou um dia de drift contra um piloto regular do novo Campeonato Brasileiro da modalidade. Ele vai pilotar um Nissan 370Z biturbo, justamente o mesmo carro que pilotou em seu título no campeonato virtual.

Mesmo assim não vai faltar disputa na etapa final do Ultimate Drift Games. O campeão da etapa também será premiado com um dia de drift. Se Victor Alves repetir na pista de Barbarius World as vitórias de Interlagos, Atlanta e Vila Capanema, o segundo prêmio ficará para o segundo colocado da etapa.

A exemplo do que foi feito na construção da pista da Vila Capanema, especialmente projetada para a realização da etapa do Ultimate Drift Games e a seguir disponibilizada para os usuários da plataforma Assetto Corsa, o traçado será especialmente desenvolvido em 3D para a competição em Barbarius World, o novíssimo “parque de diversões de esporte a motor” dos pilotos João Barion e Nelsinho Piquet no interior de São Paulo.

“Achei que fosse chegar novamente à final, mas o Faoro andou muito bem, ele está de parabéns. Estou muito feliz por ser o campeão do Ultimate Drift Games. O pessoal melhorou muito durante o campeonato inteiro. Tinha gente começando no Assetto Corsa na primeira etapa do campeonato e hoje já estão todos andando muito. Já conhecia a pista de Long Beach de alguns outros campeonatos. Mas infelizmente o muro me complicou dessa vez. Já estou de mala pronta para andar no Nissan 370Z. É um sonho acelerar um carro de verdade”, disse o campeão.

