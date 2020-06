AO VIVO: Assista à primeira etapa da Porsche Esports Carrera Cup em Interlagos

O traçado do Autódromo de Interlagos é o cenário da abertura do maior programa em automobilismo virtual do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h, a Porsche Esports Carrera Cup terá luz verde na pista paulistana de 80 anos de tradição.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram selecionados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir as melhores configurações de seus carros, conforme as pistas do campeonato.

Competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

Além dos 40 mais velozes nas baterias classificatórias, juntam-se a seleto grid Jeff Giassi, campeão em 2019 e único piloto brasileiro correndo a Porsche TAG Heuer Esports Supercup, e Eduardo Borgert, campeão da MoT Pro Series do IRB e-Sports em 2019.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

