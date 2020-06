Neste final de semana, acontece a primeira edição das 24 Horas de Le Mans Virtual, que conta com a participação do Motorsport Games. O evento atraiu a atenção do mundo do automobilismo, com pilotos de diversas categorias, como Fórmula 1, Indy, WEC e Stock Car, e, por isso, sua transmissão em emissoras de TV pelo mundo está garantida.

Emissoras como a ESPN nos Estados Unidos e a Eurosport na Europa e na Ásia irão transmitir o evento, levando o principal evento de automobilismo virtual do ano para mais de 400 milhões de casas ao redor do mundo.

Para a cobertura do evento, será produzido um programa especial direto de Paris e incluirá uma equipe de comentaristas que conhecem bem a pista de Le Mans, incluindo o próprio Mr. Le Mans, Tom Kristensen, vencedor de nove edições da prova e o campeão de 2013 do WEC, Allan McNish.

Além dos pilotos, os especialistas em provas de endurance Martin Haven e Ben Constanduros estarão nos comentários, além da repórter Hayley Edmonds.

Como assistir

As 24 Horas de Le Mans Virtual atraiu um grande número de pilotos de alto nível do automobilismo mundial. Entre os participantes, cinco nomes do grid atual da Fórmula 1: Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi, que são presenças constantes nos eventos de esport. Além deles, o grid ainda terá dois campeões da F1: Jenson Button e Fernando Alonso.

O bicampeão correrá ao lado de Rubens Barrichello, que terá a companhia de outros sete brasileiros na corrida: Felipe Massa, Bruno Senna, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi, André Negrão e Felipe Fraga.

Com uma lista dessas, nenhum fã de automobilismo vai querer ficar de fora desse evento, e não vão faltar plataformas para isso, no Brasil e no mundo. Veja abaixo quem vai transmitir o evento e escolha o melhor modo de assistir.

A ESPN irá distribuir a prova em suas plataformas digitais na América Latina, incluindo o Brasil e o Caribe. Já nos Estados Unidos, a prova terá 12 horas de transmissão na ESPN2. Os norte-americanos também poderão acompanhar a prova na íntegra no aplicativo e no site da ESPN. Já no Canadá, os fãs poderão acompanhar a transmissão na íntegra no Discovery Velocity.

Na Europa, o canal Eurosport vai transmitir as primeiras 2,5 horas, mais 2,5 durante a noite e as cinco horas finais da prova. Para assistir a íntegra da corrida, basta o fã acessar o Eurosport Player. E enquanto canais de diversos países apresentarão partes da prova, na Itália o público poderá assistir toda a prova na Sky Itália, canal responsável pela cobertura da F1 no país.

Na Ásia e na Austrália, o Eurosport também irá exibir partes da prova, totalizando cerca de seis horas de transmissão na região. Já na Nova Zelândia, a Sky irá transmitir a prova na íntegra.

Transmissão online

Se você quiser acompanhar a prova online, você poderá assistir toda a ação nas mídias sociais e nos aplicativos do WEC e das 24 Horas de Le Mans. O Motorsport.com também transmitirá a prova na íntegra.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o site oficial, 24virtual.lemansesports.com.

