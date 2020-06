Le Mans virtual tem recorde de audiência na TV e em meios digitais

A primeira edição virtual das 24 Horas de Le Mans, realizada no último fim de semana, registrou grandes números de audiência e visualizações online, quebrando recordes anteriores para um evento de eSports de automobilismo.

O evento, uma parceria entre a ACO, FIA WEC e Motorsport Games, reuniu 200 pilotos de 37 países diferentes, competindo em 170 simuladores em todo o mundo em 50 carros (30 LMP e 20 GTE).

Alguns fatos e números importantes:

- 2 milhões de audiência de TV (fonte: YouGov Sport)

- 8.669.683 visualizações de vídeo nos canais do WEC, ACO e MSG Twitch, YouTube e Facebook (Fonte: Hookit)

- 1.418.235 horas assistidas no Twitch, YouTube e Facebook (Fonte: EsportsCharts)

- 147.303 Picos de espectadores no Twitch, YouTube e Facebook (Fonte: EsportsCharts)

- 5 milhões de impressões de #LeMans24Virtual geradas

- 48.919.403 impressões de mídia social (na FIA WEC, ACO, MSG) apenas na semana da corrida

- 451 milhões de menções online entre 9 e 16 de junho de 2020 (fonte: Meltwater), com 3,37 bilhões de alcance potencial estimado em todo o mundo

- 200 pilotos de 37 países diferentes

- 170 simuladores em 30 países diferentes

- 2 servidores (1 principal / 1 backup) operados por equipes em três países para o rFactor 2

- 13 milhões de conexões no sistema oficial de cronometragem Alkamel

- 371 voltas completadas pelo vencedor, #1 Rebellion Williams Esport

- 25 horas de transmissão, com um programa transmitido para 57 países

- 34 entrevistas durante o show, incluindo três campeões mundiais de F1, três da Indycar, 10 campeões do WEC e Le Mans, três príncipes e uma princesa!

- Equipe de organização de 130 pessoas, incluindo produção, marketing, mídia e digital, TV, logística, etc.

Trazendo a emoção e a alegria da corrida de resistência mais famosa do mundo para uma nova geração de fãs, as 24 Horas de Le Mans virtual demonstraram o enorme crescimento e potencial do eSports.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l'Ouest (ACO): “Esta primeira edição das 24 horas do Le Mans virtual foi realmente digna do nome de Le Mans e capturou perfeitamente toda a emoção, tensão e magia do que é visto na vida real no Circuit de La Sarthe todo mês de junho. Nossos parabéns a todos os competidores e todas as equipes que tornaram este evento incrível.”

Gérard Neveu, CEO do WEC e Le Mans Esports Series: “Esse evento não seria possível sem o entusiasmo e a crença de todos os nossos parceiros, começando com o ACO e Motorsport Games e nossos competidores, além de nossos parceiros comerciais que nos permitiu capitalizar sobre esse evento e compartilhá-lo em uma base global. Um grande obrigado a todos os envolvidos, principalmente aos fãs e à equipe da organização.”

Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games: “As 24 horas do Le Mans Virtual ilustraram exatamente o que é possível quando o mundo do automobilismo e do eSports se unem em perfeita sinergia. A cooperação, dedicação e parceria de todos os envolvidos no projeto nos permitiu levar o eSports para o próximo nível.”

