Motorsport Games adquire Studio 397 e rFactor2

A Motorsport Games Inc. (NASDAQ:MSGM), desenvolvedora líder de jogos de corrida, anunciou hoje que assinou um termo de compromisso vinculativo para adquirir a Studio397 BV, a empresa por trás da plataforma de simulação de corridas rFactor 2, líder da indústria, da Luminis International BV. Com a aquisição, o Studio397 continuará seu trabalho no rFactor 2, ao mesmo tempo em que desenvolve a física e os modelos de manuseio para os próximos projetos da Motorsport Games. A Motorsport Games espera utilizar seus recursos e experiência para aprimorar a oferta do rFactor 2, especialmente em áreas destacadas pela comunidade de corridas.

O Studio397 e a Motorsport Games trabalharam em conjunto por muito tempo, com o rFactor 2 fornecendo a plataforma de simulação para a corrida virtual de grande sucesso nas 24 Horas de Le Mans, bem como o Desafio Corrida em Casa da Fórmula E, ambos operados pela Motorsport Games. Espera-se que o Studio397 mantenha seu nome e marca com a equipe de desenvolvimento existente e a administração permaneça com o estúdio.

“Há muito tempo trabalhamos com a equipe do Studio397 tanto no desenvolvimento de jogos quanto nos esportes eletrônicos. Esta é uma aquisição que, quando concluída, faz todo o sentido para todas as partes e estamos muito satisfeitos por eles concordarem em se juntar à família Motorsport Games”, disse Stephen Hood, presidente da Motorsport Games.

“Studio397 tem uma paixão clara por corridas virtuais e juntos reconhecemos a oportunidade de trabalhar como uma equipe para levar o gênero ao próximo nível”, continuou Hood. “Vemos isso como uma ótima notícia para a comunidade de corrida de simuladores, pois agora podemos aproveitar os melhores elementos da plataforma rFactor 2, combiná-la com nosso uso básico do Unreal Engine (desenvolvido pela Epic Games) e adicionar componentes adicionais aos nossos talentosos as equipes passaram os últimos dois anos desenvolvendo. Nosso objetivo era começar com um produto que tivesse alma e coração. Quando a aquisição planejada for concluída, podemos operar com segurança sabendo que outra peça de um quebra-cabeça ambicioso foi garantida.”

“Depois de aumentar o rFactor 2 nos últimos cinco anos, estamos ansiosos para dar o próximo passo com a Motorsport Games, avançando o rFactor 2 e integrando sua tecnologia de simulação avançada em projetos futuros. Compartilhamos a ambição comum de sermos os melhores no que fazemos”, disse Marcel Offermans, diretor administrativo do Studio397.

“Esta aquisição planejada é outro sinal claro da nossa intenção de estabelecer a Motorsport Games como líder no espaço de corrida virtual. Continuamos a utilizar o capital comprometido por nossos acionistas para perseguir agressivamente nossos objetivos”, acrescentou Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games. “Proteger o rFactor 2 e a experiência por trás dele será um grande avanço para nós. Traremos nossa experiência e conhecimento para ajudar a maximizar o potencial da plataforma rFactor 2, ao mesmo tempo que teremos acesso exclusivo à sua tecnologia de ponta para nossos projetos futuros.”

“O nível de estimulação e a sensação de dirigir oferecidos pelo rFactor 2 são incomparáveis”, compartilhou Fernando Alonso, acionista da Motorsport Games, piloto de Fórmula 1 e duas vezes campeão mundial de pilotos de Fórmula 1. “Estou muito satisfeito que o Studio397 e o rFactor 2 se juntem à nossa família de jogos e tenho a certeza de que iremos ter muito sucesso juntos.”

Este último anúncio da Motorsport Games segue uma série de desenvolvimentos empolgantes, incluindo a próxima aquisição da KartKraft da Black Delta e anúncios de próximos jogos baseados nas icônicas 24 Horas de Le Mans e no British Touring Car Championship, além da NASCAR.

