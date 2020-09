Marcos Riffel vence em Daytona garante título da Sprint Challenge

Chegou ao fim a primeira temporada do Porsche Esports Sprint Challenge e Marcos Riffel se sagrou o grande campeão da jornada inicial.

Seis pilotos chegaram a Daytona para a última etapa do campeonato com chances reais de título, mas prevaleceu o líder do campeonato e maior vencedor de baterias ao longo da temporada, Marcos Riffel.

Riffel praticamente garantiu seu título ao receber a bandeirada final da primeira bateria da noite na segunda posição. Ele queria mais. Bastava completar a segunda bateria para se sagrar campeão. Porém, Riffel queria fechar o ano com chave de ouro e foi em busca da vitória.

Após uma bateria movimentada com diversas trocas de posição, principalmente entre os três primeiros colocados, prevaleceu a estrela do campeão. Riffel recebeu antes de todos os outros competidores a última bandeira quadriculada da temporada inaugural da Sprint Challenge.

E tivemos emoção até após o final da prova, pois o vice-campeão só foi conhecido depois de analisar os critérios de desempate. Raphael de Leo e Bruno Souza empataram em pontos e a segunda colocação ficou com Souza por conta da vitória na primeira bateria em Daytona.

Marcos Riffel conquistou junto com o título uma clínica de pilotagem Porsche Track Experience, com carros da marca em um autódromo, além disso também ganhou uma viagem para o museu da Porsche, na Alemanha, além de vaga garantida para a temporada 2021 da Porsche Esports Carrera Cup. Riffel garantiu também 500 dólares americanos em créditos no iRacing.

Com o vice-campeonato, Bruno Souza também ganhou a clínica de pilotagem Porsche Track Experience, além de 300 dólares americanos.

Raphael De Leo ganhou 200 dólares americanos em créditos no iRacing depois da conquistar a terceira posição no campeonato.

“Preciso tirar meu passaporte”, disse Riffel. “Primeira vez que vou sair do Brasil. Cheguei no AV quando era super amador ainda. Só tenho que agradecer a todos que me apoiaram nesse campeonato. Estou sem palavras ainda. É meu primeiro título de expressão no iRacing. Depois de quase desistir na primeira etapa, acreditei que poderia ser diferente e essa dedicação me colocou aqui nessa posição de poder ser campeão.”

Corrida 1:

1 - Bruno Souza

2 - Marcos Riffel

3 - Diego Freitas

4 - Theo Manna

5 - Bruno Bonagura

6 - Felipe Iazzetti

7 - Eraldo Silva

8 - Alexandre Sene

9 - Lucas Alves

10 - Lorenzo Roth

Corrida 2:

1 - Marcos Riffel

2 - Bruno Bonagura

3 - Raphael De Leo

4 - Diego Carmo

5 - Bruno Souza

6 - Felipe Iazzetti

7 - Lucas Dornella

8 - Lorenzo Roth

9 - Diego Freitas

10 - Lucas Werle

Campeonato (Top-10):

1 - Marcos Riffel – 321

2 - Bruno Souza – 276

3 - Raphael De Leo – 276

4 - Bruno Bonagura – 256

5 - Felipe Iazzetti – 235

6 - Diego Freitas – 215

7 - Eraldo Silva – 194

8 - Rogério Neto – 194

9 - Lucas Trindade – 163

10 - Carlos Amorim - 162

