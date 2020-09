AO VIVO: Assista à grande final da Porsche Esports Sprint Challenge em Daytona

Nesta quarta-feira (09), às 21h, acontece a etapa decisiva da Porsche Esports Sprint Challenge. Um dos campeonatos mais disputados da história do automobilismo virtual nacional chega em sua sexta e derradeira rodada com o título em aberto.

Chegam com chance de título na última etapa: Marcos Riffel, líder com 250 pontos; Raphael De Leo (238); Bruno Souza (207); Bruno Bonagura (201); Felipe Iazzetti (190) e Rogério Neto (173).

O traçado americano ainda tem em jogo 83 pontos possíveis que deixarão a disputa pegando fogo até a última bandeira quadriculada da temporada.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

Leia também: Porsche Esports Sprint Challenge conhecerá campeão em Daytona

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?