O piloto da BMW, Maximilian Guenther, estabeleceu uma vantagem inicial sobre seus rivais na Fórmula E com vitória na primeira rodada da Race at Home Challenge.

A categoria foi lançada em parceria com a Motorsport Games, em um esforço para preencher a atual pausa imposta pelo coronavírus.

Ao redor de um circuito virtual de Mônaco, Guenther venceu a prova de pré-temporada, à frente de Stoffel Vandoorne.

Mas o belga deu a resposta durante a primeira das oito etapas que pagaram pontos no fim de semana passado em Hong Kong, onde Vandoorne conquistou a pole position e liderou a primeira volta confortavelmente.

Ele esteve perto da vitória, até se chocar com uma barreira e caiu para a sexta posição - enquanto Guenther herdou a liderança e segurou Nick Cassidy.

Sam Bird, piloto da Envision Virgin Racing, fará sua estreia nos simuladores. Vencedor em todas as temporadas da F-E até o momento, ele foi ajudado pela categoria a instalar um cabo Ethernet de 150 metros em sua casa e agora tem recursos de Internet para competir.

Ao participar, ele completa a formação de 24 pilotos da Fórmula E, tornando o Race at Home Challenge o maior campeonato de eSports, com o apoio de pilotos oficiais.

Falando na coletiva de imprensa online antes da corrida, Bird disse: "Estou realmente animado para me juntar a todos os outros, me senti um pouco excluído!”

"Mal posso esperar para correr neste fim de semana. Passei muito tempo no simulador tentando melhorar, tentando encontrar o melhor tempo da volta.”

"Parece que estou mais perto do ritmo, então estou otimista de que posso me sair bem. Eu pareço estar mais consistente e mais rápido, o que é ótimo.”

Neste fim de semana, em vez de usar uma pista F-E pré-existente na plataforma rFactor 2, a corrida ocorrerá em um layout gerado por computador em Jersey City - próximo ao local real do ePrix de Nova York, no Brooklyn.

A corrida deste sábado, 2 de maio, estará gratuitamente no Motorsport.com (aqui) no site da Fórmula E, assim como no Facebook, YouTube, Twitter e Twitch, com com início às 11h30, horário de Brasília.

O Race at Home é realizado em apoio a UNICEF, para ajudar famílias e crianças afetadas pelo coronavírus.

Além da corrida principal para os pilotos oficiais do campeonato, o Race at Home Challenge também inclui um grid com os melhores nos simuladores.

O campeão, após oito corridas, terá um teste da vida real em um carro Gen2 no final deste ano.

