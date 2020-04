20 de março: Motorsport Games, a empresa de games dedicada à integração do desenvolvimento de jogos e o eSports, anunciou hoje um acordo estratégico com Jean-Éric Vergne e Veloce Esports para produzir e transmitir as etapas do campeonato #NãoÉoGP, que continua neste final de semana com a etapa do #NãoÉoGPdoBahrein no domingo, dia 22 de março.

#NãoÉoGP surgiu a partir da ideia do bicampeão da Fórmula E, Jean-Éric Vergne e atrai uma lista de talentos inigualável e diversificada; com os mundos das corridas reais e virtuais, além de influenciadores, criadores de conteúdos e pessoas de outras esferas. A parceria fará com que o Motorsport Games, parte do Motorsport Network, aproveite sua ampla experiência em transmissões ao vivo e gerenciamento de competições para criar um mini-campeonato do #NãoÉoGP que seguirá durante o período de interrupção dos calendários do esporte a motor do mundo real durante a pandemia do Covid-19.

"Nós temos investido significativamente em nossa equipe de eSports, tecnologia e infraestrutura ao longo do último ano, e fazer uma parceria com um campeão como Jean-Éric e seus inovadores companheiros da Veloce é um indicativo da vontade de colaboração de empresas líderes do setor", afirmou Dmitry Kozko, CEO do Motorsport Games. “#NãoÉoGP se vale de talentos do eSport e conhecimentos nos níveis de jogo e criação, então essa parceria permitirá a ambos levarem suas operações para o próximo nível".

"Com vários eventos "do mundo real" sendo adiados, o eSport está em uma posição ideal para preencher este vácuo e ajudar a fornecer entretenimento aos fãs, além de ser um respiro neste momento de dificuldades que enfrentamos", continuou Dmitry. "Nós nos tornamos rapidamente um parceiro confiável para os envolvidos com o esporte a motor, e temos um bom histórico de realização com o Le Mans eSports Series e a eNASCAR Heat Pro League. Só nessa semana, conseguimos realizar nos Estados Unidos um evento para a NASCAR através de operações remotas a partir do Reino Unido sem nenhum problema, com comentários ao vivo em três locais nos Estados Unidos em tempo real".

Jean-Éric Vergne, co-fundador e embaixador da Veloce Esports, acrescentou: "Após o grande sucesso do #NãoÉoGPdaAustrália, que foi realizado com apenas 48 horas de planejamento pela equipe da Veloce, eu tomei a decisão de entrar em contato com o Motorsport Network, dono do Motorsport Games, para tornar este uma série de eventos. Este trabalho em conjunto é uma ótima oportunidade de unir nossos pontos fortes. Nosso objetivo é satisfazer e entreter o maior número possível de fãs de automobilismo e de games ao redor do mundo, até que os campeonatos reais de automobilismo possam continuar suas temporadas. Estou muito feliz com essa parceria e acredito no sucesso futuro dos nossos eventos graças ao suporte do Motorsport Games."

Na última semana, o #NãoÉoGPdaAustrália atraiu mais de 2 milhões de visualizações e 6 milhões de impressões. A corrida contou com a participação de estrelas do mundo do automobilismo, com o piloto da McLaren Lando Norris e o piloto da Mercedes na Fórmula E Stoffel Vandoorne, além do goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois e diversos pilotos virtuais e influenciadores. A transmissão ao vivo de Lando no Twitch quebrou o recorde da plataforma para uma live sobre F1.

O investimento do Motorsport Games em eSports inclui a habilidade de organizar e distribuir transmissões remotas dos eventos. Isso foi demonstrado na quarta-feira, com a primeira corrida pré-temporada da eNASCAR Heat Pro League, com a sede no Reino Unido e comentários oriundos de três locais diferentes nos Estados Unidos e transmissão para uma audiência global.

Sobre o Motorsports Games:

O Motorsport Games é uma divisão do Motorsport Network, uma plataforma digital integrada que é o destino para tudo sobre carros e corrida. Nossa missão é unir games e eSports dentro da esfera das corridas e entregar novas e inovadoras experiências que as pessoas vão curtir jogar, assistir e interagir. Estamos unindo as várias capacidades do Motorsport Network, um gigante dentro do espaço de mídia digital, para trazer o máximo de pessoas possível para o esporte a motor como participantes ativos. Somos o destino para as principais categorias do esporte a motor do planeta, da NASCAR a Le Mans. Estamos operando dentro de todo o ecossistema de desenvolvimento, publicação e eSports competitivo.

Para mais informações sobre o Motorsport Games, visite: www.motorsportgames.com