O primeiro dia de atividade oficial na pista especialmente projetada para o Ultimate Drift Games foi de altos desafios para os pilotos na abertura das eliminatórias.

O traçado no estádio da Vila Capanema trouxe muros nos outside zones pela primeira vez no evento de automobilismo virtual do novo Campeonato Brasileiro de Drift. A primeira curva, de 180 graus é percorrida em sentido contrário no final da passagem de cada competidor. E seu muro externo foi, como esperado, um ingrediente especial na etapa.

Mais de 60 pilotos aceleraram. Diversos tiveram contato com a barreira, muitos conseguiram segurar o carro no drift corrigindo a trajetória, mas os que encostavam a parte dianteira dos carros no muro acabaram sofrendo quebras e zerando suas voltas. Sinal da dificuldade da pista: apenas 23 competidores conseguiram pontuar.

A velocidade média nesta etapa é mais baixa, exigindo dos competidores uma técnica mais refinada para manter o drift e a fluidez nas voltas, sempre com um ângulo agressivo.

No fim do dia, prevaleceu MiojoDrift com impressionantes 94 pontos em cem possíveis. Os dez primeiros ficaram separados por 24 pontos.

Neste sábado, a partir das 14h, acontece a segunda eliminatória.

Os 30 primeiros avançam diretamente à final. Entre o 31º e o 46º acontece a disputa da repescagem, na manhã de domingo, uma sequência de batalhas que premiam os dois primeiros com vagas na chave final. As batalhas finais acontecem a partir das 14h de domingo, sempre com transmissão ao vivo nos canais do Ultimate Drift no YouTube e no Motorsport.com.

Vindo de vitórias nas duas etapas anteriores, nos autódromos de Interlagos e Atlanta, o brasiliense Victor Alves é o líder do campeonato. Ele será o último a entrar na pista sábado para classificar seu Nissan 370Z.

A realização do Ultimate Drift Games tem o patrocínio de WD40 e Pichau Gaming, marca referência em computação para eSports, que fornece todo equipamento para promoção do evento.

Veja os resultados da classificatória do Grupo 1:

MiojoDrift 94 Trentone 85 Dimitry 80 Samuel Rennó 78 Fekon 78 Lucato 71 Lukão Ribeiro 71 Nobru Marques 71 Gabriel Moises 71 Power Atomic 70 Jhonatan Pereira 68 Lowiz 68 Vinícius Camargo 64 Raad Junior 63 Bruno Bar 62 Jhonatan Grilo 54 Fabiano Pessanha 50 SuperHam 50 Carioca 49 Mesquitinha 48 João Meireles 47 Anderson Henrique 43 Gian Bussadori 29

Veja o cronograma da etapa deste fim de semana na Vila Capanema:

Sábado, 30 de maio

14h – Classificatória Grupo 2

Domingo, 31 de maio

10h – Repescagem

14h – Batalhas finais

Confira os primeiros colocados do campeonato após duas etapas

Victor Alves 209 pontos Faoro 118 Augusto Ferreira 115 Caio Fonseca 105 Freitas 102

