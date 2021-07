O maior programa de automobilismo virtual do país está de volta: Porsche Brasil e Porsche XP Private Cup anunciam a terceira edição do Porsche Esports, que contará com um campeonato profissional e outro amador, premiação exclusiva TAG Heuer, experiências de pista com carros reais e muitos créditos em equipamentos para simulador.

Primeira marca a promover um campeonato oficial de automobilismo virtual no país, a Porsche Brasil reafirma seu pioneirismo e anuncia o programa Porsche Esports 2021. A iniciativa, realizada em conjunto com a Porsche XP Private Cup, terá patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores e P1 Speed, e realização técnica por IRB Esports no simulador iRacing.

O programa Porsche Esports 2021 terá dois campeonatos em disputa: a Porsche Esports Carrera Cup Brasil, voltada a pilotos experientes no simulador; e a Porsche Esports Sprint Challenge Brasil, direcionada a pilotos em início de carreira. Serão 40 vagas por campeonato: 30 definidas em processo classificatório aberto e gratuito, e 10 reservadas ao TOP10 na pontuação final de cada categoria em 2020.

Com 24 corridas distribuídas em 12 diferentes datas ao longo do segundo semestre, o programa manterá a bem-sucedida plataforma entre o automobilismo real e virtual, premiando campeões e vices com experiências de pista a bordo dos modelos Porsche de rua e competição em autódromos reais.

Desde sua primeira edição, em 2019, o Porsche Esports já revelou ao automobilismo brasileiro o piloto Jeff Giassi. Em 2020, o campeão do programa disputou sua primeira prova real pela Porsche Cup Brasil e, em 2021, participará do campeonato real completo na Porsche XP Private Endurance Series.

Porsche Esports Program Photo by: Ferrari Promo

Veja abaixo a descrição e premiações de cada campeonato:

Porsche Esports Sprint Challenge Brasil – campeonato destinado a pilotos virtuais em início de carreira ou amadores, com pontuação abaixo de 3.000 de iRating. Será disputado com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, modelo de competição com motor boxer central e 425cv de potência.

Os prêmios para campeão e vice incluem o treinamento oficial de precisão e performance Porsche Track Experience, ministrado em um autódromo pela Porsche Brasil com os carros da marca. Já o campeão leva sozinho um kit de prêmios exclusivos Porsche Brasil.

Para o piloto da Sprint Challenge que participar de todas as etapas e obtiver o menor número de pontos de punição acumulados na temporada, um voucher no valor de R$ 3.750,00 para trocar por equipamentos de simulador junto ao parceiro P1 Speed. Para o segundo piloto participante de todas etapas e com menor número de pontos de punição acumulados, um voucher de R$ 2.000,00 junto ao parceiro Pro Racing Simuladores. E para o terceiro, um voucher de R$ 1.250,00 junto ao parceiro P1 Speed. O critério de desempate será a posição final no campeonato.

Porsche Esports Program Photo by: Ferrari Promo

Assim como em 2020, haverá também premiação em créditos no simulador iRacing aos três primeiros colocados: 500 dólares para o campeão, 300 dólares para o vice e 200 dólares ao terceiro colocado.

Além do curso e premiações, o campeão da Porsche Esports Sprint Challenge Brasil terá em 2021 vaga garantida no seu próximo desafio, o Porsche Esports Carrera Cup Brasil.

Porsche Esports Carrera Cup Brasil – campeonato destinado aos pilotos virtuais experientes ou profissionais, com pontuação acima de 3.001 de iRating. Será disputado com a versão virtual do Porsche 911 GT3 Cup II, modelo de competição mais produzido no mundo e que entrega 485cv de potência.

Prêmios para campeão e vice incluem uma exclusiva clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup utilizado pela categoria nas pistas de corrida. Assim como em 2020, o campeão leva ainda um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera.

Para o piloto da Carrera Cup que participar de todas as etapas e obtiver o menor número de pontos de punição acumulados na temporada, um voucher no valor de R$ 3.750,00 para trocar por equipamentos de simulador junto ao parceiro Pro Racing Simuladores. Para o segundo piloto participante de todas etapas e com menor número de pontos de punição acumulados, um voucher de R$ 2.000,00 na Pro Racing Simuladores. E para o terceiro, um voucher de R$ 1.250,00 na Pro Racing Simuladores. O critério de desempate será a posição final no campeonato.

Haverá ainda premiação em créditos no simulador iRacing aos três primeiros colocados: 500 dólares para o campeão, 300 dólares para o vice e 200 dólares ao terceiro colocado.

O pacote desportivo seguirá o formato das etapas sprint da Porsche XP Private Cup Brasil, com duas corridas por etapa, provas de 30 minutos e seis reuniões ao longo da temporada.

O calendário detalhado será anunciado posteriormente, assim como o formato das sessões classificatórias e o website para inscrições gratuitas dos interessados em competir.

