Com lançamento oficial marcado para a próxima semana, a Codemasters divulgou os ratings dos pilotos para o game F1 2021. No ano passado, o jogo introduziu pela primeira vez um mercado de pilotos através do então novo modo "Minha Equipe". Este funcionava no mesmo estilo dos jogos FIFA, com cartas de cada piloto em que se outorgava uma série de atributos numéricos em função de seu rendimento.

Sua primeira versão, que foi atualizada no final da temporada para constar os resultados do Mundial de 2020, já gerou polêmica. E a segunda, que chega às lojas no próximo dia 16 de julho, não deve ficar muito atrás.

O repórter do Motorsport.com Erick Gabriel recebeu o jornalista Gustavo Faldon e ambos analisaram os números, confira:

Relembramos que os valores nas cartas dos pilotos no F1 2021 são baseados em vários fatores: experiência, habilidade, reflexos e ritmo. Além disso, é atribuída também uma pontuação geral, batizada de "Total" (overall em inglês), que é a média das anteriores.

Entenda mais sobre as categorias:

- Experiência: se baseia no número de corridas que um piloto já disputou em sua trajetória na F1;

- Habilidade: se baseia nas posições conquistadas ou perdidas em uma corrida, em comparação com a média de uma determinada posição no grid;

- Reflexos: uma média da capacidade do piloto para evitar incidentes e sanções em uma corrida;

- Ritmo: uma média dos melhores tempos de volta de um piloto; quanto mais próxima estiverem da melhor volta de uma corrida, maior será a pontuação.

