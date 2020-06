Russell domina em Baku e vence GP virtual pela terceira vez seguida; Pietro é 6º

Se no automobilismo ‘real’ a Williams não sabe o que é vencer há oito anos, no virtual a escuderia vai bem. Neste domingo, George Russell foi o grande vencedor do GP do Azerbaijão virtual, conquistando assim o terceiro triunfo consecutivo utilizando o game F1 2019, após chegar em primeiro na Catalunha e em Mônaco.

O inglês foi o pole position da prova e não teve grandes dificuldades em convertê-la em vitória.

O representante da Red Bull, Alex Albon foi o segundo colocado, seguido do mexicano Esteban Gutierrez, da Mercedes. Lando Norris, da McLaren, fez sua melhor corrida na plataforma e foi o quarto colocado.

Pietro Fittipaldi, que mais uma vez representou a Haas, foi o sexto colocado. Enzo Fittipaldi, que pela segunda vez representou as cores da Ferrari foi o 13º, uma posição à frente de Charles Leclerc. Ambos se envolveram em um incidente no início da prova, mas se recuperaram. O monegasco ainda teve que lidar com punições de limites de pista e ficou fora do pódio pela primeira vez no campeonato.

O Youtuber Ben ‘Tiametmarduk’ Daly foi o oitavo. O goleiro do Real Madri, Thibaut Courtois foi o melhor representante do futebol, finalizando na 11ª colocação.

A última etapa da F1 Virtual será no circuito do Canadá, no próximo final de semana.

