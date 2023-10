Dentro de exatamente uma semana será conhecido o primeiro campeão Sul-Americano de Esports. Daqui uma semana, no dia 2 de novembro, 11 pilotos de seis países da América do Sul irão duelar pelo título na MAX Arena, na capital paulista, na semana em que a Fórmula 1 está no Brasil.

Ao vencer no virtual, o campeão passa para o real para acompanhar de perto o final de semana do GP São Paulo de F1 direto do Autódromo de Interlagos.

O Campeonato Sul-Americano de Esports é uma iniciativa de Fabiana Ecclestone, Vice-Presidente da FIA para o Esporte na América do Sul, com apoio da FIA (Federação Internacional do Automóvel) e também da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

“Já na primeira fase, pudemos ver o grau de dedicação e talento destes participantes na busca por seus objetivos. Tanto que o equilíbrio entre eles foi muito grande, digno do que vemos nas melhores categorias reais”, destacou Fabiana.

“Eu me sinto muito honrado pelo Brasil ter sido escolhido para sediar o primeiro Campeonato Sul-Americano de E-Sports da FIA e de poder colaborar para que essa importante competição, criada por nossa vice-presidente de esportes da FIA para a América do Sul, Fabiana Ecclestone, possa acontecer".

"Fabiana tem sido incansável na ampliação e desenvolvimento do automobilismo no continente. Nesse sentido, a Confederação Brasileira de Automobilismo está inteiramente alinhada com essa política, sempre a postos para dar o suporte necessário para as diversas iniciativas, como é o caso deste Sul-Americano”, declarou o presidente da CBA, Giovanni Guerra.

As eliminatórias foram disputadas online entre 27 de setembro e 5 de outubro. Foram 333 jogadores de todo o continente buscando vaga entre os 11 finalistas. Marcando voltas rápidas na plataforma iRacing com carros de especificação FIA Fórmula 4, pilotos de toda a América do Sul marcaram suas melhores voltas tendo como palco de disputa o tradicional circuito de Laguna Seca, nos Estados Unidos.

O equilíbrio foi tão grande que apenas meio segundo separou os tempos dos 11 finalistas, que vêm de seis países.

Os 11 finalistas estarão em São Paulo para a disputa da final na MAX Arena e o formato de disputa segue na plataforma iRacing, uma das mais conceituadas do planeta, com os mesmos carros FIA F4.

“E como estaremos em São Paulo, na semana do GP de Fórmula 1, nada mais justo que a pista escolhida para a final fosse a de Interlagos, por toda a tradição que ela também emana no amante de velocidade não só do Brasil, mas de toda a América do Sul e no resto do mundo”, revela Fabiana.

Serão três corridas, mas antes os pilotos terão uma tomada de tempo de 10 minutos para a definição do grid de largada da primeira prova. O autor da pole position sai na frente não só na pista virtual, mas também na pontuação: com a volta mais rápida da classificação, ele já ganha dois pontos de bônus.

A tomada de tempo será disputada a partir das 21 horas e todas as corridas terão 20 minutos de duração. A primeira bateria começa com o grid de largada definido pela classificação; o resultado desta bateria é que determina o grid da segunda disputa e a inversão do resultado da corrida de número dois formará o grid da terceira e última corrida.

Todas as três provas terão o mesmo peso em pontos, com os oito primeiros colocados pontuando na seguinte ordem: 15 pontos para o vencedor, 12 para o segundo colocado, 10 para o terceiro, 8 para o quarto, 6 para o quinto, 4 para o sexto, 2 para o sétimo e um ponto para o oitavo colocado.

Programação do Evento:

Quinta-feira, 2 de novembro

20h00 – Abertura

20h10 – Corrida Especial 1

20h20 – Corrida Especial 2

20h40 – Introdução à final

20h50 – Apresentação dos pilotos

21h00 – Sessão Classificatória

21h10 – Corrida 1 (20 minutos)

21h40 – Corrida 2 (20 minutos)

22h10 – Corrida 3 (20 miniutos)

22h30 – Premiação ao Campeão

22h40 - Encerramento

Confira quem são os 11 finalistas pelo resultado da etapa eliminatória*:

1-) Jackson Rezende (Brasil) – 1min21s665

2-) Luiz Felipe Tavares (Brasil) – 1min21s703 (+ 0s038)

3-) Felipe Pujol Dantas (Brasil) – 1min21s753 (+0s088 / +0s050)

4-) Alex Popow Jr (Venezuela) – 1min21s979 (+0s314 / +0s226)

5-) Felipe Cabrera Loyola (Chile) – 1min21s997 (+0s332 / +0s018)

6-) Joseph S. Figueroa (Colômbia) – 1min22s012 (+0s347 / +0s015)

7-) Stefan Jeffrey (Guiana) – 1min22s134 (+0s469 / +0s122)

8-) Victor A. Gonzalez (Colômbia) – 1min22s191 (+0s526 / +0s057)

9-) Rafael Blanco (Uruguai) – 1min22s196 (+0s531 / +0s005)

10-) Kahlil Rickford (Guiana) – 1min22s221 (+0s557 / +0s025)

11-) Esteban Tellez (Colômbia) – 1min22s240 (+0s575 / +0s019)

*Eliminatórias disputadas online na pista de Laguna Seca no iRacing utilizando carros FIA Formula 4

