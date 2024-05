Que Max Verstappen é apaixonado pelo mundo das corridas, tanto na vida real quanto no mundo on-line, mais conhecido como simracing ou eSports, não é segredo para ninguém. E seu compromisso com ambos ficará evidente neste fim de semana, quando o piloto holandês vai combinar o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 com as 24h de Nurburgring no iRacing.

Semelhante às corridas de resistência da vida real, o iRacing 24 Hours of Nurburgring é um evento de resistência on-line de 24 horas que ocorre virtualmente no famoso circuito Nordschleife em Nurburg (Renânia-Palatinado, Alemanha). Nessa corrida, os times competem em equipes e com carros de diferentes categorias.

Dessa forma, Max Verstappen poderá dividir suas tarefas com a Red Bull no Autódromo Enzo e Dino Ferrari e suas horas ao volante de seu carro virtual no iRacing, dividindo os turnos com seus companheiros de equipe para que os seus não coincidam com suas aparições em Imola.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

No entanto, um piloto de F1 não só tem obrigações quando vai para a pista durante um fim de semana de corrida, mas também tem que cumprir vários eventos da equipe, coletivas de imprensa e outras aparições para fins puramente de marketing, portanto, não é de se excluir que ele sacrifique algumas horas noturnas em Ímola para competir nas 24H de Nurburgring do iRacing.

Embora isso possa parecer surpreendente, não é a primeira vez em 2024 que o tricampeão mundial combina corridas reais e virtuais, já que, de fato, no GP da Arábia Saudita de F1 ele acordou às 4h da manhã em Jeddah para correr na vida virtual.

Devido à paixão de Verstappen por simuladores de corrida, o piloto da Red Bull revelou há algumas semanas ao jornal britânico 'Independent' que "tenho meu próprio simulador, então, naturalmente, eu me acelero rapidamente e também é uma coisa relaxante". Além do simulador que viaja com ele pelo mundo, o holandês também tem um simulador de última geração em seu avião particular.