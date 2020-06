Ultimate Drift Games chega a Long Beach com possibilidade de definição de título

Long Beach é o palco da etapa deste fim de semana do Ultimate Drift Games, a versão virtual do novo Campeonato Brasileiro da modalidade. E o brasiliense Victor Alves pode sair da Califórnia consagrado como o primeiro grande campeão do evento, que em sua edição inaugural já se consolida como um dos maiores campeonatos de drift virtual do mundo, envolvendo nada menos que 114 competidores.

Victor Alves 'gabaritou' o campeonato até aqui, vencendo as etapas de Interlagos, Atlanta e Vila Capanema. Ele acumula 314 pontos na tabela de classificação e seu perseguidor mais próximo é João Rohde, com 172. A máxima pontuação possível em uma etapa é 108.

Assim como na Vila Capanema, o traçado de Long Beach tem um muro em uma das outside zones – o que representa um desafio adicional aos pilotos.

A programação no circuito virtual da Califórnia tem início nesta sexta-feira, com a primeira jornada de eliminatórias. No sábado acontece a segunda bateria. Nesta fase, todos os competidores realizam duas passadas cada, acelerando e derrapando sozinhos pela pista e recebendo pontos pelo desempenho.

Os competidores são ranqueados e os 30 primeiros avançam diretamente para as batalhas finais, com início previsto para as 14h de domingo. Entre o 31º e 46º lugares no ranking, os pilotos disputam a repescagem às 10h, fase que destina duas vagas na final.

O domingo é o dia das batalhas, disputas em mata-mata nas quais os carros se apresentam em duplas, com os pilotos alternando as condições de líder e perseguidor. Eles são avaliados por três juízes, tendo a chance de marcar pontos para o campeonato em cada aparição na pista.

O vencedor do campeonato recebe como prêmio um dia de drift contra um piloto regular do campeonato, acelerando um Nissan 370Z biturbo. Todos os 114 inscritos no campeonato virtual terão ingressos para todas as etapas do novo Brasileiro de Drift, que promoverá suas etapas assim que as condições sanitárias permitirem a realização de eventos.

As eliminatórias e batalhas de domingos serão transmitidas pelo Motorsport.com.



Ultimate Drift Games (top-20):

1. Victor Alves 314 pontos

2. João Rohde 172

3. Mateus Freitas 170

4. Eduardo Faoro 151

5. Victor Luis de Vargas 151

6. André Krieser 135

7. André Sepka 133

8. José Augusto Ferreira Ramazotti 132

9. Caio Fonseca 105

10. Marcio Vieira Junior 103

11. Thiago Salles 101

12. Henrique Garcia Barbais 100

13. Mairon Voss 100

14. João Vitor Alves 87

15. Lucas Gomes 86

16. Matheus Sartor 86

17. Rodrigo Tavares 84

18. Vitor Gabriel Clemente 83

19. Gustavo Gomes Souza 67

20. Lucas Bento 54