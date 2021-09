Veja qualis e corridas da Le Mans Virtual Series ao vivo

38 equipes, 21 LMP2 e 17 máquinas LMGTE irão para suas posições iniciais nas 4 Horas de Monza, Itália. A escalação de pilotos para Monza foi revelada no início da semana e contará com três pilotos por equipe. Estarão presentes Louis Deletraz, Sérgio Sette Câmara, Beitske Visser, Will Stevens, Timmy Hansen e Néstor Girolami, entre outros.

Com a Le Mans Virtual Cup, a série está aberta a todos no rFactor 2 com o conteúdo necessário para tentar se qualificar para cada corrida através do sistema de competição. As três primeiras corridas da série são definidas pelo período de qualificação aberto para definir as divisões.

Os 30 primeiros colocados na pontuação terão a chance de disputar a final de Le Mans em dezembro e, a partir daí, os dois primeiros colocados serão convidados a participar do evento principal da Le Mans Virtual Series em janeiro do próximo ano.

John Munro tentou se classificar para a Cup e, embora seu tempo não tenha sido capaz de chegar ao Top-30, ele montou um vídeo sobre como tentar se classificar durante essas três primeiras rodadas.

A qualificação da Le Mans Virtual Series começa hoje. Haverá 20 minutos para a classe GTE e 20 minutos para a LMP2. Depois disso, a primeira corrida da Le Mans Virtual Cup, dividida entre os melhores, com duração de 45 minutos, segue logo em seguida.

Toda a ação será ao vivo nos canais Traxion.GG YouTube, Facebook e Twitch.

A corrida principal em si terá lugar no sábado, 25 de setembro, com a corrida de quatro horas começando às 8h30 (horário de Brasília).

Calendário da Le Mans Virtual Series 2021/2022

Rodada 1 - 4 horas de Monza, Itália - 25 de setembro de 2021 (Qualificação 24 de setembro)

Rodada 2 - 6 horas de Spa, Bélgica - 16 de outubro de 2021 (qualificação em 15 de outubro)

Rodada 3 - 8 horas de Nurburgring Nordschleife, Alemanha - 13 de novembro de 2021 (qualificação em 12 de novembro)

Rodada 4 - 6 horas de Sebring, EUA - 18 de dezembro de 2021 (Qualificação em 17 de dezembro)

Rodada 5 - 24 Horas de Le Mans Virtual - 15/16 de janeiro de 2022

Calendário da Le Mans Virtual Cup 2021

Rodada 1 - Monza, Itália - 24 de setembro de 2021 (qualificação aberta de 3 a 12 de setembro)

2ª Rodada - Spa, Bélgica - 15 de outubro de 2021 (qualificação aberta de 26 de setembro a 5 de outubro)

Rodada 3 - Nürburgring Nordschleife, Alemanha - 12 de novembro de 2021 (qualificação aberta de 17 a 26 de outubro)

Rodada 4 - Le Mans Finale 17 de dezembro de 2021 (os 30 primeiros do campeonato da Le Mans Virtual Cup avançam para a Divisão 1)

24 Horas de Le Mans Virtual - 15/16 de janeiro de 2022 (os dois primeiros colocados da Le Mans Virtual Cup serão inscritos).