Silverstone, 21 de Setembro de 2021. A lista de participantes para a primeira etapa da recém-lançada Le Mans Virtual Series, as 4 Horas de Monza foi publicada e o alto nível de pilotos reais e virtuais que competirão no evento é um grande indicativo do quão acirrada será a disputa, do início ao fim.

Louis Déletraz (vencedor das 24 Horas Virtuais de Le Mans do ano passado e campeão na classe LMP2 da European Le Mans Series ao lado do companheiro de equipe Yifei Ye), Sérgio Sette Câmara (Fórmula E), Beitske Visser (W Series e WEC), Will Stevens (WEC e ELMS), Bruno Spengler (Campeão do DTM e competidor na IMSA), Jan von der Heyde, Michi Hoyer e Nuno Pinto (multicampeões virtuais) são apenas alguns dos conhecidos nomes do automobilismo real e virtual que disputarão a prova. Talvez, com uma vantagem de 'correr em casa', teremos Ayhancan Güven, da Porsche Esports Team, que correrá na Porsche Carrera Cup em Monza neste final de semana e, com isso, participará da LMVS diretamente do palco da primeira etapa, ao lado de seus companheiros de equipe.

A corrida será realizada neste final de semana na plataforma rFactor 2, no Autódromo Nazionale Monza em sua versão virtual, e a cobertura será iniciada às 8h30 no sábado, 25 de setembro. Construído em 1922, o real Autodromo Nazionale Monza é o verdadeiro templo da velocidade italiano e segue inigualável ao redor do mundo em termos de história e paixão que desperta nos fãs do esporte a motor. Não espere nada diferente de todos envolvidos nessa nova categoria de eSport endurance!

Um total de 38 carros disputarão em duas classes diferentes, 21 na LMP2, com todos os competidores usando um modelo ORECA 07 LMP2, e 17 na LMGTE, com as equipes podendo optar entre a Ferrari 488GTE, BMW M8GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R e Aston Martin Vantage GTE. Navegar pelo tráfego nos conhecidos e desafiadores setores da pista como a Variante del Rettifilo (a chicane no final da reta principal), a Variante della Roggia e a curva Parabolica acrescentarão à tensão e o drama esperados na corrida.

Treinos livres serão realizados na quinta e na sexta, com uma corrida-teste de uma hora sendo realizada na quinta a noite para checar servidores, sistemas e comunicação das equipes e da transmissão. A classificação será na sexta, dia 24, às 14h, com transmissão ao vivo. Toda a ação da corrida pode ser acompanhada a partir das 8h30 do dia 25 nos canais do WEC e da TraxionGG no YouTube, no twitch.tv/traxiongg, e em vários canais de mídias sociais. Mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.

Sobre a Le Mans Virtual Series

A Le Mans Virtual Series é uma categoria de eSports global e de elite composta por cinco etapas que juntará pilotos de endurance com nomes do automobilismo virtual para competir em algumas das pistas mais famosas do mundo. Pilotos com licença da FIA são pareados com protagonistas do mundo virtual para enfrentar clássicos do endurance, com prêmios que totalizam US$250.000, culminando nas prestigiosas 24 Horas Virtuais de Le Mans, que será realizada ao vivo e com transmissão televisiva no Autosport Show International em Birmingham, Inglaterra. A Le Mans Virtual Series é uma ação conjunta entre o Motorsport Games, um dos líderes em desenvolvimento e publicação de games e fornecimento de ecossistema de eSports no mundo, e o Automóvel Clube do Oeste (ACO), criador e organizador da célebre 24 Horas de Le Mans e promotor do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA-WEC).

Etapa 1: 4 Horas de Monza, Itália, 25 de setembro de 2021 (online)

Sobre o Motorsport Games

O Motorsport Games, uma empresa da Motorsport Network, combina video games inovadores e engajadores com competições emocionantes de eSport e conteúdo para fãs de corridas e gamers ao redor do mundo. A Companhia é a desenvolvedora e distribuidora licenciada de video games de categorias icônicas do esporte a motor como NASCAR, Indy, 24 Horas de Le Mans e o Campeonato Britânico de Carros de Turismo ("BTCC"). O Motorsport Games é o parceiro premiado na área de eSports das 24 Horas de Le Mans, Fórmula E, BTCC, Mundial de Rallycross e a eNASCAR Heat Pro League, entre outros.