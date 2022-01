Miami, 07 de janeiro de 2022 – A lista de participantes repleta de estrelas para as 24 Horas Virtuais de Le Mans Virtual por Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), programada para os dias 15 e 16 de janeiro de 2022 foi revelada e mostra novamente o fascínio, charme e atração da maior corrida de endurance do mundo. A prova será realizada virtualmente em simuladores localizados ao redor do mundo.

A grande lista de pilotos inclui o novo campeão da Fórmula 1 Max Verstappen, um time de eSports da Alpine liderado pelo bicampeão da F1 e do WEC Fernando Alonso (sem guiar),além do campeão de 2021 da IndyCar Alex Palou. Entre outros nomes, temos campeão da CART e da IMSA e estrela da F1 Juan Pablo Montoya, junto de seu filho Sebastian Montoya em um carro de convidado da Le Mans Virtual Series, além do piloto da IndyCar Felix Rosenqvist, que já venceu nesta temporada e que está na luta pelo título, tendo ao seu lado Verstappen na equipe Redline.

Outras estrelas do mundo dos monospostos são os pilotos da Fórmula E Oliver Rowland e Sergio Sette Camara, Sage Karam, Bent Viscaal, Felipe Drugovich, Victor Martins além de nomes da W Series, com as pilotos da categoria Fabienne Wohlwend e Ayla Agren e as duas representantes virtuais Emily Jones e Lyobuv Ozeretskovskaya.

Também na lista vinda da W Series está Beitske Visser que, em 2021, começou a fazer uma bela carreira no mundo do endurance. A lista conta também com nomes do WEC, ELMS, IMSA e corridas GT de todo o mundo: Louis Deletraz, vencedor das 24 Horas Virtuais de Le Mans de 2020, junto de seu co-campeão da ELMS em 2021 Yifei Ye, o vencedor da Petit Le Mans 2021 Gabriel Aubry, Job Van Uitert, Dani Juncadella, Arthur Rougier, o campeão da GTE Am no WEC Nicklas Nielsen, o campeão do DTM Bruno Spengler, Matt Campbell, Ben Barker, e Dennis Lind.

Enquanto o foco inicial pode ficar com os pilotos da vida real (destacados como PRO na lista), nomes conhecidos internacionalmente no mundo do eSport como Joshua Rogers (vencedor das 24 Horas Virtuais de 2020 na GTE), Kevin Siggy, Bono Huis, Atze Kerkhof, Michi Hoyer, Jernej Simončič e Nikodem Wisniewski são apenas alguns exemplos da lista de pilotos de grande talento e determinação que correrão ao lado dos profissionais para fornecer um verdadeiro banquete de competição e entretenimento.

No total, 200 pilotos irão participar do evento, a grande final da Le Mans Virtual Series, que une grandes pilotos do automobilismo com os melhores do eSport. Em adição à colocar sob os holofotes a clássica corrida francesa de carros esportivos, fornecendo 24 horas de entretenimento de melhor qualidade para os competidores e fãs ao redor do mundo, títulos e prêmios em dinheiro estão em jogo para os competidores que disputarem a temporada toda.

Mais detalhes serão revelados nos próximos dias sobre pinturas individuais dos carros, além de como seguir as 24 Horas Virtuais de Le Mans na TV, online e em canais de mídia social pelo mundo.

Todas as informações podem ser encontradas em: www.lemansvirtual.com.

MARI BECKER fala de PRAZER, REALIZAÇÃO e SUCESSO com F1 NA BAND: "Apresentei o esporte DE VERDADE"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: