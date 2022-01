Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1, é um amante reconhecido dos Esports e nunca perde a oportunidade de assumir o volante no mundo virtual quando seus compromissos na pista ‘real’ permitem.

Neste fim de semana, ele disputou as 24 Horas de Le Mans, juntando-se no Team Redline ao lado do piloto da Indy Felix Rosenqvist e dos dois pilotos de Esports Atze Kerkhof e Maximilian Benecke.

O evento, que reuniu pilotos de corridas de simulador com grandes estrelas das corridas tradicionais, parecia começar com o pé direito para Max Verstappen quando ele conseguiu se classificar em segundo. Então, no início da corrida, ele rapidamente assumiu a liderança com uma boa ultrapassagem e construiu uma vantagem de quase um minuto no final de seu primeiro stint, antes de entregar o carro ao seu companheiro de equipe.

No entanto, depois de quase um terço da corrida, em sua segunda passagem, sofreu um acidente que fez com que sua equipe abandonasse quando eram líderes da classe LMP2 na corrida realizada pela Motorsport Games e organizadora do Le Mans, ACO.

"As corridas de endurance podem ser cruéis às vezes... No entanto, com um esforço incrível de todos os envolvidos, o ritmo do nosso #123 foi espetacular. Estaremos de volta, vamos tentar de novo", foi postado no Twitter da equipe.

