Neste momento de campeonatos paralisados pelo mundo, o esporte a motor conseguiu continuar se movimentando, devido aos eventos de eSport, que estão chamando a atenção de diversos pilotos de peso. Para Vicente Sfeir, gerente de motorsport da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, o momento é de entender as possibilidades do automobilismo virtual para o esporte.

Em entrevista ao Motorsport.com, Vicente, que é o idealizador da Academia Shell Racing, falou sobre os benefícios do eSport para o automobilismo.

"Eu já olhava para o virtual há um ou dois anos como uma oportunidade de ganhar espaço, gerar conteúdo", disse Vicente". Porque o virtual tem muitas ferramentas: os volantes são perfeitos, os gráficos são perfeitos, você faz corridas com pessoas do mundo inteiro, tem quase todas as categorias do mundo no virtual".

Vicente destacou que o automobilismo é provavelmente a única categoria que está conseguindo fazer eventos profissionais durante a quarentena. E afirmou que o esporte precisa aproveitar as oportunidades que o eSport oferece.

"Eu acho que temos condições de criar categorias com outros pilotos, não apenas os reais. Por que não ter o campeonato oficial da Stock Car com os pilotos reais e um campeonato paralelo virtual? Com isso você pode gerar mais conteúdo, mais negócios, trazer mais empresas de tecnologia. E a um custo muito baixo. Eu acho que falta um pouco de envolvimento para poder aproveitar as oportunidades que o automobilismo virtual tem para oferecer".

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Os 5 pilotos da F1 que mereciam ter sido campeões e ficaram sem título

PODCAST: Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1?