Igor Fraga inicia campanha por tricampeonato de Gran Turismo

Vivendo grande momento na carreira, tanto no automobilismo virtual quanto no real, Igor Fraga inicia neste sábado sua campanha pelo terceiro título mundial de eSports, com a disputa de duas corridas.

Fraga disputará a primeira etapa da Nations Cup e, no mesmo dia, a prova de abertura do Manufacturer Series. As duas competições serão realizadas na plataforma Gran Turismo, campeonato virtual homologado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Fraga, que disputará a Fórmula 3 em 2020 como membro da academia de jovens pilotos da Red Bull, foi campeão da GT Nations Cup em 2018 e, no ano seguinte, venceu o GT Manufacturer Series defendendo as cores da Toyota. Em 2020, ele competirá pela Honda. Ao todo, as duas competições devem contar com cerca de 20 mil inscritos cada uma.

“O automobilismo virtual tem sido uma parte importante na minha carreira”, disse Igor, que atualmente é o principal embaixador da marca Gran Turismo, uma das principais plataformas de e-racing do mundo. “Foi minha carreira nos eSports que me ajudou a ter patrocínio para disputar e ser campeão do Toyota Racing Series no automobilismo real."

"E esta última conquista chamou a atenção da Red Bull, que me colocou entre os pilotos que ela observa para o futuro. Estar no radar de uma marca que tem duas equipes de Fórmula 1 é sensacional, já é um tremendo reconhecimento. E vou me esforçar para continuar merecendo a atenção deles”, completou.

Na fase virtual, ou seja, com os pilotos competindo em suas casas, tanto a Nations Cup quanto a Manufacturer Series terão dez etapas, mas cada torneio com um calendário independente. Na fase presencial, os pilotos estarão reunidos para competições em simuladores montados lado a lado. Na temporada 2019, vencida por Fraga na Manufacturer Series, esta fase foi realizada com os pilotos reunidos em seis países: França, Alemanha, EUA, Áustria, Japão e Mônaco. Mas a pandemia adiou a divulgação dos locais e datas para 2020.

“A previsão é que a primeira etapa presencial aconteça em setembro”, adianta Fraga. Todas as corridas disputadas pelo brasileiro serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo de streaming Twitch no canal do piloto, que é identificado como @1gorfraga.

