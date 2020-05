A primeira etapa do Ultimate Drift Games chegou ao fim nesse domingo, e teve a vitória de Victor Alvez na pista de Atlanta, após três dias de competição. O piloto repetiu o resultado da etapa extracampeonato de Interlagos, há duas semanas.

Na etapa classificatória, Victor foi o quarto colocado geral, com uma pontuação de 92 de 100 possíveis. Mas, no mata-mata, não deu chances aos seus concorrentes e garantiu a segunda vitória.

O domingo começou com a repescagem, que terminou com Igor Cruz e Miyanishi garantindo as duas últimas vagas para a final.

O líder geral da classificatória, Caio Fonseca, que havia conquistado 97 pontos na primeira fase, abriu as batalhas e avançou com tranquilidade por Igor Cruz.

Victor Alves, a bordo de seu 370z, abriu sua participação na fase final contra Lessa e seu Mustang. Com uma volta de leader consistente e limpa e uma boa volta de perseguidor, Victor desbancou seu primeiro adversário do dia.

Nas oitavas de final, uma surpresa: Caio Fonseca foi desbancado por Sepka, dando adeus à etapa, enquanto Victor Alves segui firme avançando para as quartas.

Nas semifinais, Sepka enfrentou Victor Alves, que teve uma bateria difícil contra Tavares nas quartas, precisando de um desempate. Victor garantiu sua vaga na final após uma disputa acirrada para competir contra Eduardo Faoro, que precisou de um desempate contra Henrique Garcia.

Por conta da classificação do primeiro dia, Faoro começou a batalha final como lead, fazendo uma volta limpa liderando os dois carros. A volta de perseguidor de Victor Alves na final arrancou elogios da transmissão. Ao inverterem as posições, mais uma volta impecável de Victor Alves. Faoro, no Camaro, cometeu alguns erros que acabaram custando a vitória em sua volta como perseguidor.

“Sem dúvida a dificuldade era a entrada da volta em Atlanta, minha maior preocupação era justamente a constância" disse Victor Alves. "Nos treinos eu vi que em Atlanta eu errava muito mais do que em Interlagos e isso meu preocupou bastante, eu estava sem confiança. Comecei a treinar sem parar e deu certo. Consegui um padrão de linha, entrada e velocidade para acertar as voltas.

“Estou nervoso até agora, estou a milhão", disse o vice-campeão Eduardo Faoro. "Meu maior problema foi na verdade o nervosismo da disputa com mais de 100 pilotos, a mão começa a suar e o músculo trava. É uma adrenalina forte de mais, mas foi bom o segundo lugar".

Esta foi a primeira de quatro etapas do Ultimate Drift Games. O campeonato virtual vai premiar seu vencedor com um dia de drift acelerando um Nissan 370Z biturbo.

Todos os competidores inscritos no campeonato virtual terão direito a ingressos para todos os eventos do Ultimate Drift em 2020, evento este que conta com a chancela da CBA para ser o campeonato brasileiro da modalidade.

O Ultimate Drift Games tem patrocínio da Pichau Gaming. A marca, referência em informática para o segmento de games, fornece toda a estrutura e computadores para o evento.

